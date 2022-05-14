NBA／哈登下半場熄火 安比德開轟：已無攻擊性 不再是火箭的哈登

安比德（左）表示哈登（右）已經不再是當年在火箭的那個球員，而是轉型為組織者。(Getty Images)

76人隊12日回到主場背水一戰，儘管在上半場打完仍與聽牌的熱火隊僅有1分差距，不過第三節卻出現進攻斷電的狀況，尤其是主力得分哈登（James Harden）下半場一分未得，最終76人就以90：99遭到淘汰，近5年4度在季後賽 第二輪止步。

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76人在今年交易大限前換來哈登後，原希望靠著他與安比德的雙人組合挺進分區冠軍賽，甚至走得更遠。不過來到76人後，哈登的進攻企圖心卻多次被拿出來討論，在12日球隊陷入淘汰絕境的情況下，哈登在下半場卻僅有2次出手且都未命中，賽後遭到批評。

12日攻下20分、12籃板的安比德（Joel Embiid）也在賽後呼籲包括哈登在內的隊友必須打得更有侵略性，「自從他來到這邊後，大家都希望他打得像火箭隊時的哈登。但他已經不再是那個哈登，而更像是一名組織者，有時候我也會像大家一樣，期待他更有侵略性，包括哈里斯（Tobias Harris）、馬克西（Tyrese Maxey）或是其他替補們都是。」

儘管飽受批評，但哈登也強調仍會在季後執行下賽季超過4700萬美元的球員選擇權，並將盡全力幫助76人進步。當被問到是否願意以更少的薪水來幫助球隊補強時，他則說：「無論要做什麼，我都希望讓我們繼續成長，並做一些必要的事情來贏得比賽或是保持高水準的競爭力。」

至於贏球的熱火則相隔一季再度闖進到分區決賽，拿下32分的巴特勒（Jimmy Butler）也成熱火隊史第二位達成季後賽連續四場客場都攻下30分以上的球員，談到他的表現總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「他是個偉大的競爭者，在這方面他是職業球員的終極典範。」

對於親手淘汰前東家76人，巴特勒則表示自己與安比德仍維持兄弟般的關係，甚至一度覺得兩人會成為長期隊友，只可惜最後沒有成真，「我沒有要抱怨，我很喜歡待在邁阿密，我來到這邊是有原因的，現在我們要乘風破浪，朝著冠軍努力。」