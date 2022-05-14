我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

NBA／哈登下半場熄火 安比德開轟：已無攻擊性 不再是火箭的哈登

體育新聞組╱綜合報導
安比德（左）表示哈登（右）已經不再是當年在火箭的那個球員，而是轉型為組織者。(Getty Images)
安比德（左）表示哈登（右）已經不再是當年在火箭的那個球員，而是轉型為組織者。(Getty Images)

76人隊12日回到主場背水一戰，儘管在上半場打完仍與聽牌的熱火隊僅有1分差距，不過第三節卻出現進攻斷電的狀況，尤其是主力得分哈登（James Harden）下半場一分未得，最終76人就以90：99遭到淘汰，近5年4度在季後賽第二輪止步。

影音來源：YouTube

76人在今年交易大限前換來哈登後，原希望靠著他與安比德的雙人組合挺進分區冠軍賽，甚至走得更遠。不過來到76人後，哈登的進攻企圖心卻多次被拿出來討論，在12日球隊陷入淘汰絕境的情況下，哈登在下半場卻僅有2次出手且都未命中，賽後遭到批評。

12日攻下20分、12籃板的安比德（Joel Embiid）也在賽後呼籲包括哈登在內的隊友必須打得更有侵略性，「自從他來到這邊後，大家都希望他打得像火箭隊時的哈登。但他已經不再是那個哈登，而更像是一名組織者，有時候我也會像大家一樣，期待他更有侵略性，包括哈里斯（Tobias Harris）、馬克西（Tyrese Maxey）或是其他替補們都是。」

儘管飽受批評，但哈登也強調仍會在季後執行下賽季超過4700萬美元的球員選擇權，並將盡全力幫助76人進步。當被問到是否願意以更少的薪水來幫助球隊補強時，他則說：「無論要做什麼，我都希望讓我們繼續成長，並做一些必要的事情來贏得比賽或是保持高水準的競爭力。」

至於贏球的熱火則相隔一季再度闖進到分區決賽，拿下32分的巴特勒（Jimmy Butler）也成熱火隊史第二位達成季後賽連續四場客場都攻下30分以上的球員，談到他的表現總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）說：「他是個偉大的競爭者，在這方面他是職業球員的終極典範。」

對於親手淘汰前東家76人，巴特勒則表示自己與安比德仍維持兄弟般的關係，甚至一度覺得兩人會成為長期隊友，只可惜最後沒有成真，「我沒有要抱怨，我很喜歡待在邁阿密，我來到這邊是有原因的，現在我們要乘風破浪，朝著冠軍努力。」

76人在12日遭到邁阿密熱火於季後賽第二輪淘汰出局後一哥安比德難掩失望之情。(G...
76人在12日遭到邁阿密熱火於季後賽第二輪淘汰出局後一哥安比德難掩失望之情。(Getty Images)
76人12日在主場以9分差距不敵熱火，哈登下半場進攻熄火一分未得。(Getty ...
76人12日在主場以9分差距不敵熱火，哈登下半場進攻熄火一分未得。(Getty Images)

季後賽 YouTube

上一則

NBA／唐西奇擊退太陽 生涯首度贏得淘汰賽 「享受其中」

下一則

羅馬名人賽／納達爾16強爆冷出局 約克維奇晉級

延伸閱讀

NBA／成淘汰戰犯 哈登喊留76人

NBA／成淘汰戰犯 哈登喊留76人
NBA／巴特勒淘汰好友安比德 連4戰客場破30分

NBA／巴特勒淘汰好友安比德 連4戰客場破30分
NBA／哈登下半場熄火挨轟 安比德：他不再是火箭的哈登

NBA／哈登下半場熄火挨轟 安比德：他不再是火箭的哈登
NBA／正負值-29創生涯新低 安比德喊話76人重返邁阿密

NBA／正負值-29創生涯新低 安比德喊話76人重返邁阿密

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
灰熊沒有莫蘭特下痛宰勇士，最多竟一度領先達55分。圖為勇士柯瑞遭包夾。（美聯社）

NBA／最多領先55分 灰熊續命擊潰勇士 寫多項隊史紀錄

2022-05-12 02:31
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03
Getty Images

NBA／布朗代理勇士主帥 12連勝中斷 兩戰僅領先灰熊45.7秒

2022-05-12 08:01
哈登（左）打出代表費城的代表作，隊友安比德（右）說「這就是為何他會在這裡」。（路透）

NBA／哈登秀決勝節飆分 安比德：這就是為何我們買他

2022-05-09 07:33

超人氣

更多 >
芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明
快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多

快看世界／搬來就給現金 美這4城遷居福利多
楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心

楊冪私下身材也太好「巨乳包不住」穿低胸小背心
中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國
世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊

世說新聞／「乾爹」一次給兩萬？揭秘名校女伴遊