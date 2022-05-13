我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯在富比士2022運動員收入榜排名第二。（路透）
詹姆斯在富比士2022運動員收入榜排名第二。（路透）

《富比世》年度全球收入最高的10名運動員全都是男性。其2022年榜單顯示，全球頂級運動員在過去一年總收入接近10億元。

根據最新公布的榜單，今年收入最高的運動員是足球巨星梅西（Lionel Messi），在為巴塞羅那足球俱樂部效力17個賽季後，於去年8月轉隊至巴黎聖日耳曼。他過去一年稅前總收入超過1.3億元。

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）以1.212億元位居榜單第二位。他在籃球場上的實際比賽收入約為4120萬元，場外收入超過8000萬元。

富比士統計的場外收入涵蓋代言、出場費、紀念品、授權費，以及商業經營和出售股權的現金回報；加密貨幣業務也被計算在內。

詹姆斯的大部分收入來自他在《怪物奇兵：全新世代》（Space Jam: A New Legacy）中的主演角色，以及他原在HBO、但轉至YouTube的脫口秀節目《商店》（The Shop）。

他還有許多其他副業，包括與Crypto.com的代言協議，後者最近剛買下湖人隊洛杉磯主場冠名權。

金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）排名第五。他的場上收入為4580萬元，場外收入為4700萬元，包括推出一系列NFT。此外，柯瑞的製作公司Unanimous Media去年秋天與康卡斯特的NBCUniversal簽署了合作協議。

緊隨柯瑞之後的第六位是杜蘭特（Kevin Durant）。杜蘭特在場上賺進4210萬元，場外賺進5000萬元。他與Coinbase、NBA Top Shot和Weedmaps都有交易。杜蘭特還擁有一個名為OpenSea的NFT平台和一家數位健身新創公司。

NFL傳奇人物布雷迪（Tom Brady）排在第九位，領先排名第十的密爾沃基公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。 安戴托昆波在球場上賺進3990萬元，場外4100萬元。這位兩屆MVP簽下一份價值2.28億元的合約，據稱是NBA史上價值最高的合約。一部關於他生平的傳記片《崛起》(Rise)將於今年6月在Disney+上架。

柯瑞 運動員 足球

上一則

MLB／葉力奇第3次完全打擊 專打紅人創紀錄

下一則

NBA／巴特勒32分擒76人 熱火進東區冠軍賽

延伸閱讀

NBA／全球運動員收入排名 詹皇年賺1.269億傲視群雄

NBA／全球運動員收入排名 詹皇年賺1.269億傲視群雄
NBA／勇士輸灰熊39分創紀錄 柯瑞：我們需要被打醒

NBA／勇士輸灰熊39分創紀錄 柯瑞：我們需要被打醒
NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易

NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易
NBA／若詹姆斯今夏沒提前續約 傳湖人不會考慮交易

NBA／若詹姆斯今夏沒提前續約 傳湖人不會考慮交易

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
灰熊沒有莫蘭特下痛宰勇士，最多竟一度領先達55分。圖為勇士柯瑞遭包夾。（美聯社）

NBA／最多領先55分 灰熊續命擊潰勇士 寫多項隊史紀錄

2022-05-12 02:31
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03
勇士直到比賽最後一分鐘內才首次超前，柯瑞把握最後8次罰球機會，硬是帶領勇士以101比98在這場艱苦戰役中逆轉獲勝，系列賽3勝1敗聽牌。

NBA／柯瑞關鍵8罰全中 勇士艱辛逆轉灰熊搶下聽牌

2022-05-10 00:46

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼