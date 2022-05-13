NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍

詹姆斯在富比士2022運動員收入榜排名第二。（路透）

《富比世》年度全球收入最高的10名運動員 全都是男性。其2022年榜單顯示，全球頂級運動員在過去一年總收入接近10億元。

根據最新公布的榜單，今年收入最高的運動員是足球 巨星梅西（Lionel Messi），在為巴塞羅那足球俱樂部效力17個賽季後，於去年8月轉隊至巴黎聖日耳曼。他過去一年稅前總收入超過1.3億元。

洛杉磯湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）以1.212億元位居榜單第二位。他在籃球場上的實際比賽收入約為4120萬元，場外收入超過8000萬元。

富比士統計的場外收入涵蓋代言、出場費、紀念品、授權費，以及商業經營和出售股權的現金回報；加密貨幣業務也被計算在內。

詹姆斯的大部分收入來自他在《怪物奇兵：全新世代》（Space Jam: A New Legacy）中的主演角色，以及他原在HBO、但轉至YouTube的脫口秀節目《商店》（The Shop）。

他還有許多其他副業，包括與Crypto.com的代言協議，後者最近剛買下湖人隊洛杉磯主場冠名權。

金州勇士隊球星柯瑞 （Stephen Curry）排名第五。他的場上收入為4580萬元，場外收入為4700萬元，包括推出一系列NFT。此外，柯瑞的製作公司Unanimous Media去年秋天與康卡斯特的NBCUniversal簽署了合作協議。

緊隨柯瑞之後的第六位是杜蘭特（Kevin Durant）。杜蘭特在場上賺進4210萬元，場外賺進5000萬元。他與Coinbase、NBA Top Shot和Weedmaps都有交易。杜蘭特還擁有一個名為OpenSea的NFT平台和一家數位健身新創公司。

NFL傳奇人物布雷迪（Tom Brady）排在第九位，領先排名第十的密爾沃基公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。 安戴托昆波在球場上賺進3990萬元，場外4100萬元。這位兩屆MVP簽下一份價值2.28億元的合約，據稱是NBA史上價值最高的合約。一部關於他生平的傳記片《崛起》(Rise)將於今年6月在Disney+上架。