NBA／賽前嗆聲打爆灰熊 柯瑞被打臉

勇士隊看板球星柯瑞誓言第5戰屠熊，不料遭灰熊隊痛宰。（美聯社）

灰熊隊11日在主場靠著7人全隊得分上雙的多點開花火力，於主控莫蘭特（Ja Morant）缺陣的情況下大勝勇士 隊39分，不僅將系列賽帶入第6戰，也回擊了勇士主控柯瑞 （Stephen Curry）賽前說要打爆（Whoop that trick）灰熊的說法。

勇士主控柯瑞於第5戰賽前，在接受媒體訪問時談到比賽計畫，並以灰熊主場的口號「打爆他們」來回應，不過在比賽中背水一戰的灰熊卻反倒讓勇士吞下近年季後賽 最難堪的一場敗仗。

攻下12分並在防守端有亮眼表現的灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）賽後表示，自己並未聽聞柯瑞的訪問，「我沒有注意到這些，但我們都知道必須贏下這場比賽，我不在乎他這樣說是不是想要火上澆油，但那些都不重要」。

至於貝恩（Desmond Bane）則是灰熊三位拿下21分的球員之一，而他的場上正負值更來到平季後賽紀錄的「+46」，追平詹姆斯（LeBron James）與巴特勒（Jimmy Butler），談到球隊表現他說：「我們更加專注，並明白這場比賽的重要性，我們會努力把比賽再帶回到這，這是我們的目標，不管人們認不認為我們能做到這件事，但我們始終相信，並且不會給自己任何限制」。

至於勇士雖然輸球，但在比賽最後階段灰熊主場球迷高呼「打爆他們」口號，並揮起毛巾來回應柯瑞時，勇士格林（Draymond Green）也隨之起舞，賽後他說：「我不認同大家只在贏球時與球迷有互動，我很欣賞今晚灰熊主場的觀眾」。

在將戰線延長到第6戰後，灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）也透露下一戰莫蘭特將會持續缺陣，不過談到球隊今天表現，他說：「我必須引用球員說過的話『我們板凳很深厚，不管缺少誰，我們都會努力贏球』。」