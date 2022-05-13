我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

NBA／巴特勒32分擒76人 熱火進東區冠軍賽

體育新聞組／綜合報導
巴特勒32分，率領熱火挺進東區冠軍賽。（美聯社）
巴特勒32分，率領熱火挺進東區冠軍賽。（美聯社）

巴特勒（Jimmy Butler）全場攻下32分8籃4助攻2阻攻，其中下半場獨拿23分，帶動球隊將比分拉開到雙位數；熱火第四節一度領先20分之多，儘管76人試圖追回分差，最終仍是功虧一簣。終場，作客的熱火以99：90擊敗76人，系列賽4勝2敗晉級東區冠軍賽。

熱火繼2019-20年之後重返分區冠軍賽，也是隊史第9次打進東區冠軍賽；至於76人則是自2001年以來還沒嚐過分區冠軍賽滋味。

除了巴特勒外，熱火全隊5人得分雙位數。史特魯斯（Max Strus）拿下20分11籃板5助攻，連兩戰皆有出色發揮；塔克（PJ Tucker）12分9籃板2阻攻，阿德巴約（Bam Adebayo）10分8籃板2抄截，赫洛（Tyler Herro）10分3籃板。

格林（Danny Green）開賽後沒多久就不慎被倒地的安比德（Joel Embiid）壓傷左膝，在地上動彈不得，只能被抬離球場，剩餘比賽無法回歸。雖然熱火上半場三分表現不如對手，不過靠著史特魯斯發威攻下16分，仍取得49：48領先。

第三節初熱火再次展現恐怖防守能量，長達8分多鐘只讓76人得到8分，巴特勒單節獨拿14分，帶動球隊一口氣領先到16分差，也把對手打入深淵。巴特勒第四節又拿到9分，加上其他人的貢獻，熱火一度領先20分之多，雖然馬克西（Tyrese Maxey）連續得分，將比分縮小到12分差，但在比賽局勢被對手完全掌控下，只能黯然出局。

上一則

NBA／富比世運動員收入榜 梅西奪冠、詹姆斯亞軍

下一則

MLB／雙城慘敗太空人 野手生涯初登板：我是類大谷

延伸閱讀

NBA／巴特勒領軍淘汰76人 熱火挺進東區冠軍賽

NBA／巴特勒領軍淘汰76人 熱火挺進東區冠軍賽
NBA／大勝39分打臉柯瑞 布魯克斯：我們只想贏得比賽

NBA／大勝39分打臉柯瑞 布魯克斯：我們只想贏得比賽
NBA／回到主場就是不一樣 巴特勒輾壓76人雙星 熱火大勝35分

NBA／回到主場就是不一樣 巴特勒輾壓76人雙星 熱火大勝35分
NBA／箝制費城雙星 熱火攻守碾壓76人次輪聽牌

NBA／箝制費城雙星 熱火攻守碾壓76人次輪聽牌

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
灰熊沒有莫蘭特下痛宰勇士，最多竟一度領先達55分。圖為勇士柯瑞遭包夾。（美聯社）

NBA／最多領先55分 灰熊續命擊潰勇士 寫多項隊史紀錄

2022-05-12 02:31
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03
勇士直到比賽最後一分鐘內才首次超前，柯瑞把握最後8次罰球機會，硬是帶領勇士以101比98在這場艱苦戰役中逆轉獲勝，系列賽3勝1敗聽牌。

NBA／柯瑞關鍵8罰全中 勇士艱辛逆轉灰熊搶下聽牌

2022-05-10 00:46

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼