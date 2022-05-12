NBA／約柯奇連莊年度MVP 戴頭盔坐馬車領獎杯

約柯奇連續第2個賽季獲選聯盟年度最有價值球員。(美聯社)

NBA 官方正式宣布，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）擊敗安比德（Joel Embiid）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），連莊年度MVP，成為奈許（Steve Nash）和安戴托昆波之後第3位連莊年度MVP的國際球員，也是史上第5位完成年度MVP連霸的中鋒。

約柯奇總共獲得65張第1名選票，27張第2名選票，6張第3名選票和2張第4名選票，總分達道875分；至於安比德則是拿到26張第1名選票，總分為706分。

約柯奇本季出賽74場，場均攻下27.1分13.8籃板7.9助攻，帶領金塊在沒有穆雷（Jamal Murray）和波特 （Michael Porter Jr.）的情況下取得48勝34敗的戰績，並且闖進季後賽。此外，他更是NBA歷史上首位能在單季完成至少2000分1000籃板500助攻的球員。

由於金塊首輪不敵勇士 提前結束賽季，約柯奇也已經放假回到塞爾維亞，金塊球團也公布一段約柯奇在家鄉領獎的影片。

影片中約柯奇穿著短褲球衣戴上頭盔乘坐馬車，來到馬廄領取獎杯，金塊主帥馬龍（Michael Malone）、總裁康納利（Tim Connelly）更是親自現身為他送上這份榮譽，約柯奇擁抱家人親友，現場也響起MVP呼聲，畫面十分輕鬆溫馨。

「等我老了、胖了、脾氣暴躁的時候，我希望能記住這一點，並告訴我的孩子們，『以前我籃球打得真的不錯。』」約柯奇說。

選秀第二輪出身的約柯奇寫下屬於自己的傳奇，接下來他將有資格簽下一份5年2.54億美元的頂級合約。