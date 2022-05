NBA／約柯奇連莊年度MVP 戴頭盔坐馬車領獎杯

NBA 官方正式宣布,金塊當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)擊敗安比德(Joel Embiid)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo),連莊年度MVP,成為奈許(Steve Nash)和安戴托昆波之後第3位連莊年度MVP的國際球員,也是史上第5位完成年度MVP連霸的中鋒。

約柯奇總共獲得65張第1名選票,27張第2名選票,6張第3名選票和2張第4名選票,總分達道875分;至於安比德則是拿到26張第1名選票,總分為706分。

約柯奇本季出賽74場,場均攻下27.1分13.8籃板7.9助攻,帶領金塊在沒有穆雷(Jamal Murray)和波特 (Michael Porter Jr.)的情況下取得48勝34敗的戰績,並且闖進季後賽。此外,他更是NBA歷史上首位能在單季完成至少2000分1000籃板500助攻的球員。

由於金塊首輪不敵勇士 提前結束賽季,約柯奇也已經放假回到塞爾維亞,金塊球團也公布一段約柯奇在家鄉領獎的影片。

影片中約柯奇穿著短褲球衣戴上頭盔乘坐馬車,來到馬廄領取獎杯,金塊主帥馬龍(Michael Malone)、總裁康納利(Tim Connelly)更是親自現身為他送上這份榮譽,約柯奇擁抱家人親友,現場也響起MVP呼聲,畫面十分輕鬆溫馨。

「等我老了、胖了、脾氣暴躁的時候,我希望能記住這一點,並告訴我的孩子們,『以前我籃球打得真的不錯。』」約柯奇說。

選秀第二輪出身的約柯奇寫下屬於自己的傳奇,接下來他將有資格簽下一份5年2.54億美元的頂級合約。

The @nuggets flew to Sombor, Serbia to surprise Nikola Jokic with the 2021-22 #KiaMVP 🏆💙pic.twitter.com/ShlFECvI9k