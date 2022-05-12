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NBA／勇士輸灰熊39分創紀錄 柯瑞：我們需要被打醒

記者劉肇育／綜合報導
柯瑞(右)僅有14分、4助攻演出。（路透）
柯瑞(右)僅有14分、4助攻演出。（路透）

系列賽3：1聽牌的勇士11日卻在灰熊主場打出季後賽史上最慘一役，一度落後灰熊達到55分改寫近25年來季後賽第二高紀錄，最終以39分差慘敗，也寫下總教練柯爾（Steve Kerr）執掌兵符以來的季後賽最大敗分差，儘管柯爾11日再度因為確診缺陣，但這難堪紀錄仍必須算在他頭上。

勇士總教練柯爾在因為新冠肺炎確診無法執掌兵符後，近兩戰由助教布朗（Mike Brown）暫代總教練工作，儘管第4戰在主場贏球後聽牌，但11日面對灰熊的兇猛攻勢勇士卻顯得難以招架，最終也以39分差距慘敗。

柯瑞僅有14分、4助攻演出。（美聯社）
柯瑞僅有14分、4助攻演出。（美聯社）

談到球隊11日的糟糕表現，布朗賽後表示，希望球員不會因此洩氣，「這只是其中一場比賽，我們不需要垂頭喪氣，對手是一支孤注一擲、背水一戰的球隊，我們必須要想辦法匹配上他們的能量。」

而勇士11日慘敗不僅球隊寫下難堪紀錄，攻下全隊最高分19分的湯普森（Klay Thompson）場上正負值更來到「-45」，追平了佐蒙德（Andre Drummond）在2019年所創下的季後賽最低紀錄。

談到11日的表現，湯普森坦言確實很糟糕與難堪，「從比賽開始我們就失去了比賽節奏，對手打得比我們更有侵略性，反而是我們一點都不像自己。大家都想在11日終結這個系列賽，不過我們下一場肯定會好很多。」

勇士主控柯瑞（Stephen Curry）11日則是僅有14分、4助攻演出，當被問到11日最失望的是什麼時，他則回答是一切，「我們什麼都錯，失誤、進攻籃板和犯規都是，要淘汰灰熊不是一件簡單的事情，因為他們很出色，如果我們需要被打醒的話，那今天就有了。」

勇士 季後賽 柯瑞

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