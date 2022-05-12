NBA／打亂獨行俠節奏 太陽狂贏30分聽牌

布克。（Getty Images）

在客場被獨行俠隊連追兩場後，太陽隊10日回到鳳凰城主場重拾攻守侵略性，獨行俠第3節發生12次失誤，全場僅送出9次助攻，讓太陽一舉拉開領先差距，最終以110：80獲勝，系列賽取得3：2聽牌。

系列賽被獨行俠扳平後，太陽後衛布克（Devin Booker）與總教練威廉 斯（Monty Williams）重新研究比賽影片，尤其是針對獨行俠後場雙衛唐西奇（Luka Doncic）與布朗森（Jalen Brunson）的防守，兩人雖有28分與21分進帳，合計僅送出4次助攻，唐西奇兩次助攻更創下個人季後賽 新低。

賽後唐西奇直言，球隊確實打不出該有的步調，「做得最不好就是步調，過去兩場比賽節奏非常好，但對手是防守最好的球隊之一，讓我們得分停留在80分，必須想辦法讓球有更好的流動，打出更快速節奏。」

布克攻下28分，生涯前30場季後賽累積突破800分，成為聯盟史上第18人，他說：「我一直都在做準備，即使那些沒有成功的賽季，也會帶著失利的憤怒去體育館；想像訓練對我來說很重要，會用想像力模擬季後賽感覺，這很有幫助。」

熱火隊同樣被76人隊連追兩場，回到主場後也以120：85大勝對手，以3：2領先，76人攻守兩端失序，尤其與年度MVP擦身的明星中鋒安比德（Joel Embiid）僅有17分、5籃板。

安比德強調，幾周前就大概清楚，金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）將是年度MVP，這次票選沒有對與錯，「我並沒有生氣，但想知道還需要做些什麼才能贏。」