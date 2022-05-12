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NBA／哈勒戴關鍵防守 公鹿逆轉綠衫軍聽牌

體育新聞組／綜合報導
哈勒戴（左）關鍵防守立功。（Getty Images）
哈勒戴（左）關鍵防守立功。（Getty Images）

第5戰整場比賽幾乎處於落後局面的公鹿，在第四節最後時刻靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈勒戴（Jrue Holiday）連續三分球命中追平比分；隨後波提斯（Bobby Portis）搶下安戴托昆波罰球未中的重要進攻籃板，在剩下11.4秒放進超前分。關鍵時刻，哈勒戴不僅封下史馬特（Marcus Smart）的投籃還抄球得手，公鹿峰迴路轉以110：107逆境勝出，贏得天王山之戰，系列賽3勝2敗聽牌。

安戴托昆波此役狂轟40分11籃板3助攻，哈勒戴拿下24分8助8籃板2阻攻1抄截，兩人在第四節合拿16分；致勝功臣之一的波提斯拿下14分15籃板，其中7個進攻籃板，康納頓（Pat Connaughton）13分，兩名替補同樣在第四節合拿14分，成了球隊能追回落後分數的關鍵。

公鹿全場籃板包括團隊籃板在內，取得58：40的領先優勢，其中進攻籃板更是17：5，在第四節的追擊中發揮效果。

塞爾蒂克第二節打出28：19的差距，讓他們在上半場取得領先；第三節布朗（Jaylen Brown）獨拿16分，幫助球隊又拉開兩位數分差；儘管安戴托昆波這一節也有13分表現，不過綠衫軍仍帶著9分領先進入第四節。

泰托姆第四節拿下12分，讓球隊持續掌握優勢，而霍福特（Al Horford）衝前補灌，塞爾蒂克在剩下2分鐘時握有6分領先。公鹿不甘示弱，安戴托昆波和哈勒戴連續砍進三分球，一下子追平比分。泰托姆之後兩罰得手，但安戴托昆波單打製造犯規站上罰球線。

眼角出血的安戴托昆波第2罰未進，波提斯搶下進攻籃板放進超前分；之後史馬特突破遭到哈勒戴封阻，康納頓兩罰命中，史馬特持球又被哈勒戴抄走，也讓球隊失去最後反擊的機會。

泰托姆攻下34分6籃板5助攻，布朗進帳26分8籃板6助攻。史馬特（Al Horford）拿到15分4籃板2抄截，霍福特雖然得分未像前兩戰那樣爆發，仍有8分8籃板6助攻3抄截的全方位表現。泰斯（Daniel Theis）5投全中得到11分，懷特（Derrick White）5投4中獲得9分6助攻5籃板2阻攻。

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