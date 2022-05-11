我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

NBA／哈勒戴關鍵阻攻+抄截 公鹿逆轉綠衫軍 次輪聽牌

記者蔡佳霖／綜合報導
哈勒戴最後兩波對史馬特的關鍵防守，送出一次阻攻一次抄球，率公鹿峰迴路轉氣走綠衫軍搶下聽牌優勢。（美聯社）
哈勒戴最後兩波對史馬特的關鍵防守，送出一次阻攻一次抄球，率公鹿峰迴路轉氣走綠衫軍搶下聽牌優勢。（美聯社）

第五戰整場比賽幾乎處於落後局面的公鹿，在第四節最後時刻靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和哈勒戴（Jrue Holiday）連續三分球命中追平比分；隨後波提斯（Bobby Portis）搶下安戴托昆波罰球未中的重要進攻籃板，在剩下11.4秒放進超前分。關鍵時刻，哈勒戴不僅封下史馬特（Marcus Smart）的投籃還抄球得手，公鹿峰迴路轉以110：107逆境勝出，贏得天王山之戰，系列賽3勝2敗聽牌。

安戴托昆波此役狂轟40分11籃板3助攻，哈勒戴拿下24分8助8籃板2阻攻1抄截，兩人在第四節合拿16分；致勝功臣之一的波提斯拿下14分15籃板，其中7個進攻籃板，康納頓（Pat Connaughton）13分，兩名替補同樣在第四節合拿14分，成了球隊能追回落後分數的關鍵。

塞爾蒂克第二節打出28：19的差距，讓他們在上半場取得領先；第三節布朗（Jaylen Brown）獨拿16分，幫助球隊又拉開兩位數分差；儘管安戴托昆波這一節也有13分表現，不過綠衫軍仍帶著9分領先進入第四節。

泰托姆第四節拿下12分，讓球隊持續掌握優勢，而霍福特（Al Horford）衝前補灌，塞爾蒂克在剩下2分鐘時握有6分領先。公鹿不甘示弱，安戴托昆波和哈勒戴連續砍進三分球，一下子追平比分。泰托姆之後兩罰得手，但安戴托昆波單打製造犯規站上罰球線。

眼角出血的安戴托昆波第2罰未進，波提斯搶下進攻籃板放進超前分；之後史馬特突破遭到哈勒戴封阻，康納頓兩罰命中，史馬特持球又被哈勒戴抄走，也讓球隊失去最後反擊的機會。

泰托姆攻下34分6籃板5助攻，布朗進帳26分8籃板6助攻。史馬特（Al Horford）拿到15分4籃板2抄截，霍福特雖然得分未像前兩戰那樣爆發，仍有8分8籃板6助攻3抄截的全方位表現。泰斯（Daniel Theis）5投全中得到11分，懷特（Derrick White）5投4中獲得9分6助攻5籃板2阻攻。

上一則

守護者總教練確診 MLB今年首場因疫情延賽

下一則

場邊人語：光芒欠奉 天使完封

延伸閱讀

NBA／綠衫軍霍福特飆30分 聯手泰托姆扳平公鹿

NBA／綠衫軍霍福特飆30分 聯手泰托姆扳平公鹿
NBA／綠衫軍險逆轉 字母哥42分鎮壓…公鹿系列戰2：1領先

NBA／綠衫軍險逆轉 字母哥42分鎮壓…公鹿系列戰2：1領先
NBA／字母哥42分壓失常泰托姆 公鹿驚險守勝奪系列領先

NBA／字母哥42分壓失常泰托姆 公鹿驚險守勝奪系列領先
NBA／布朗聯手泰托姆飆59分 綠衫軍擊退公鹿 系列賽扳回一城

NBA／布朗聯手泰托姆飆59分 綠衫軍擊退公鹿 系列賽扳回一城

熱門新聞

現年55歲的拳王泰森」上月在國內線班機頭等艙，出拳痛毆一名糾纏他的乘客。。(路透)

拳王泰森飛機上忍無可忍 暴打揍到見血 檢方不起訴

2022-05-11 19:34
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
灰熊沒有莫蘭特下痛宰勇士，最多竟一度領先達55分。圖為勇士柯瑞遭包夾。（美聯社）

NBA／最多領先55分 灰熊續命擊潰勇士 寫多項隊史紀錄

2022-05-12 02:31
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03
勇士直到比賽最後一分鐘內才首次超前，柯瑞把握最後8次罰球機會，硬是帶領勇士以101比98在這場艱苦戰役中逆轉獲勝，系列賽3勝1敗聽牌。

NBA／柯瑞關鍵8罰全中 勇士艱辛逆轉灰熊搶下聽牌

2022-05-10 00:46

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼