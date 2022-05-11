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NBA／正負值-29創生涯新低 安比德喊話76人重返邁阿密

記者劉肇育／綜合報導
安比德打出了今年季後賽個人最糟的一場比賽。(歐新社)
安比德打出了今年季後賽個人最糟的一場比賽。(歐新社)

在主場連追兩場後，76人卻在10日與熱火的系列賽第五戰攻守失序，以35分差距慘敗給熱火，其中與年度MVP擦身而過的明星中鋒安比德（Joel Embiid）不僅打出了今年季後賽個人最糟的一場比賽，正負值更來到負29，創下個人季後賽生涯新低。

76人在過去兩戰靠著安比德回歸後重新找回攻守侵略性，將系列賽扳成2：2平手，不過兩隊10日回到熱火主場再戰，76人卻打得荒腔走板，在第一、四節都僅攻下19分，還讓熱火團隊命中率高達5成36，防守形同虛設。

至於與年度MVP擦身而過的安比德10日在場上的表現更猶如遊魂一般，僅有17分、5籃板進帳，搭擋哈登（James Harden）也只有14分、4助攻，兩人正復值同樣為負29，其中安比德更是創下個人季後賽生涯新低。

談到球隊10日表現，76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）說：「他們打得更具對抗性，我們什麼也沒有完成，策略執行的也非常不好，我們就像是在用蝸牛的步調在比賽，今晚對手打得比我們更努力、更好也更有能量。」

而安比德也直言，球隊10日已經失去場上專注力，「我們讓對手打得太輕鬆，沒有拿出該有的防守和身體對抗，最重要的是不夠專注。有時候你的身體並不允許你做自己，在那樣的時刻你還是只能前進，希望得到好的結果，我必須打得更具侵略性，並且再一次回到這裡（熱火主場）。」

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