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NBA／太陽中鋒不講武德 獨行俠前鋒衝向休息室理論

記者劉肇育／綜合報導
太陽中鋒畢永柏(中)與獨行俠前鋒克里斯爆衝突。(美聯社)
太陽中鋒畢永柏(中)與獨行俠前鋒克里斯爆衝突。(美聯社)

獨行俠隊10日對太陽隊系列賽第五戰以30分差距吞敗，在比賽最後2.3秒卻發生了太陽中鋒畢永柏（Bismack Biyombo）在球隊大幅領先的情況下仍想灌籃的狀況，引發獨行俠前鋒克里斯（Marquese Chriss）的不滿，不僅將他犯規攔下，還在被驅逐出場後一度衝往太陽休息室要找畢永柏理論。

太陽10日在主場迎戰獨行俠，在發揮禁區優勢並靠著防守成功牽制對手的情況下，於下半場擴大領先差距，最終以30分之差搶下第3勝，搶先聽牌。

不過在勝負提前底定的情況下，比賽最後2.3秒卻發生大幅領先的太陽，中鋒畢永柏接獲隊友傳球打算在籃下灌籃，而並未讓比賽時間直接走完的狀況，引發獨行俠克里斯的不滿，不但上前犯規封阻，還在畢永柏落地後上前理論，引爆兩隊間的衝突。

最終克里斯與畢永柏雙雙吞下技術犯規並遭到驅逐出場，但克里斯卻一度衝向太陽休息室找畢永柏理論，迫使球場保全人員緊急上前將克里斯帶走，才為讓雙方的衝突擴大。

對於雙方在勝負底定的情況下卻爆發不必要的衝突事件，太陽總教練威廉斯（Monty Williams）賽後則是不願讓這次衝突模糊比賽焦點，「我們只想贏得比賽，其他額外發生的事情，我對此無話可說。」

威廉

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