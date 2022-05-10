NBA／季後賽2：0被逼平 保羅前3次都遭逆轉

保羅連續兩場表現低迷。（Getty Images）

太陽在達拉斯第4戰遭到20顆三分長程導彈轟炸，再度吞下敗仗，這讓雙方系列賽戰成2：2平手。對於球迷來說，這樣的局勢發展很容易想起保羅（Chris Paul）過往難堪的季後賽 經歷。這是保羅生涯第4次在季後賽所屬球隊2：0優勢下被對手逼平，不過前面3次最後都慘遭淘汰出局。

第一次出現這種情況是在2013年季後賽首輪，快艇 當時在2：0領先下連輸4場；之後到了2016年季後賽首輪，快艇也是以2：0領先拓荒者，在被對手追平後，保羅因傷缺席，快艇連續輸第5戰和第6戰，再次被淘汰。

第3次則是出現在2021年的總冠軍賽，太陽原本在主場連贏2場，看似有望爭取個人首枚冠軍戒，但隨後擋不住公鹿三劍客的肆虐，又一次連吞4敗飲恨。

除了這3次先盛後衰的情況，保羅季後賽還有過2次聽牌遭逆轉的憾事。

2015年季後賽第二輪對火箭，快艇在3勝1敗的聽牌優勢下，連續輸掉3場比賽，無緣打進西區冠軍賽；而在2018年西區冠軍賽面對勇士 ，火箭前5戰打完取得3勝2敗聽牌優勢，但保羅掛傷不克出席，最後火箭連敗2場，止步分區冠軍賽。