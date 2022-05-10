我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

NBA／季後賽2：0被逼平 保羅前3次都遭逆轉

體育新聞組／綜合報導
保羅連續兩場表現低迷。（Getty Images）
保羅連續兩場表現低迷。（Getty Images）

太陽在達拉斯第4戰遭到20顆三分長程導彈轟炸，再度吞下敗仗，這讓雙方系列賽戰成2：2平手。對於球迷來說，這樣的局勢發展很容易想起保羅（Chris Paul）過往難堪的季後賽經歷。這是保羅生涯第4次在季後賽所屬球隊2：0優勢下被對手逼平，不過前面3次最後都慘遭淘汰出局。

第一次出現這種情況是在2013年季後賽首輪，快艇當時在2：0領先下連輸4場；之後到了2016年季後賽首輪，快艇也是以2：0領先拓荒者，在被對手追平後，保羅因傷缺席，快艇連續輸第5戰和第6戰，再次被淘汰。

第3次則是出現在2021年的總冠軍賽，太陽原本在主場連贏2場，看似有望爭取個人首枚冠軍戒，但隨後擋不住公鹿三劍客的肆虐，又一次連吞4敗飲恨。

除了這3次先盛後衰的情況，保羅季後賽還有過2次聽牌遭逆轉的憾事。

2015年季後賽第二輪對火箭，快艇在3勝1敗的聽牌優勢下，連續輸掉3場比賽，無緣打進西區冠軍賽；而在2018年西區冠軍賽面對勇士，火箭前5戰打完取得3勝2敗聽牌優勢，但保羅掛傷不克出席，最後火箭連敗2場，止步分區冠軍賽。

季後賽 快艇 勇士

上一則

場邊人語／哈登結夥 費城救火

下一則

MLB／布勒百場先發上壘率0.99 創121年新低

延伸閱讀

母親節倍思親 保羅沃克女兒憶亡父 大讚：最好的家長

母親節倍思親 保羅沃克女兒憶亡父 大讚：最好的家長
NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰
NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗

NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗
NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

2022-05-04 08:53
小裴頓左手撐地受傷退場。(美聯社)

NBA／布魯克斯打傷小裴頓 勇士教頭怒批：真的很髒

2022-05-04 07:43
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效