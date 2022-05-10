我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

NBA／綠衫軍霍福特飆30分 聯手泰托姆扳平公鹿

體育新聞組／綜合報導
泰托姆飆進30分，助綠衫軍系列戰扳平。（歐新社）
泰托姆飆進30分，助綠衫軍系列戰扳平。（歐新社）

前一場差點在比賽後段帶領綠衫軍扭轉戰局的老將霍福特（Al Horford），9日關鍵第4戰再度大爆發，全場14投11中包括5記三分球，攻下生涯季後賽新高30分，其中第四節更是獨拿16分，加上泰托姆（Jayson Tatum）也飆進30分13籃板5助攻，幫助球隊扭轉一度落後兩位數的劣勢，帶領塞爾蒂克在客場以116：108逆轉公鹿，系列賽戰成2：2平手。

公鹿前三節在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獨拿28分17籃板的引領下，一度領先11分，而塞爾蒂克還面臨布朗（Jaylen Brown）5次犯規無法上場的麻煩。不過從第三節末到第四節初，綠衫軍靠著霍福特的外線發威，打出一波18比5的攻勢，一口氣超前比分。

霍福特的爆發撼動了公鹿的防線，泰托姆趁勢殺出，第四節也拿下12分，彷彿另一把利刃直接刺向對手，讓公鹿難以招架。綠衫軍在第四節豪取43分，足足比公鹿多了15分，霍福特能裡能外的靈活攻勢讓公鹿長人陣付出慘重代價。

相較於霍福特和泰托姆第四節強勢演出，安戴托昆波這一節僅拿6分，全場32投14中得到34分18籃板5助攻。哈勒戴（Jrue Holiday）手感欠佳，22投僅5中，得到16分9助攻7籃板3抄截，洛培茲（Brook Lopez）17分7籃板。

馬修斯（Wesley Matthews）12分2抄截，康納頓（Pat Connaughton）11分7籃板。公鹿三分球27投僅9中，不然對手37投14中的表現；此外，塞爾蒂克團隊命中率達5成，也遠比公鹿41.5%來得優異。特別是第四節，塞爾蒂克19投16中，繳出恐怖的84.2%命中率，可說是完全擊潰公鹿防線。

安戴托昆波（右）全場拿34分，但第四節未能鞏固勝利。（歐新社）
安戴托昆波（右）全場拿34分，但第四節未能鞏固勝利。（歐新社）

季後賽

上一則

MLB／大谷翔平敲追平二壘打 自認打擊升溫

下一則

NBA／約柯奇連莊MVP 力壓安比德、字母哥

延伸閱讀

NBA／霍福特30分創新高 塞爾蒂克G4逆轉公鹿扳平

NBA／霍福特30分創新高 塞爾蒂克G4逆轉公鹿扳平
NBA／綠衫軍險逆轉 字母哥42分鎮壓…公鹿系列戰2：1領先

NBA／綠衫軍險逆轉 字母哥42分鎮壓…公鹿系列戰2：1領先
NBA／字母哥42分壓失常泰托姆 公鹿驚險守勝奪系列領先

NBA／字母哥42分壓失常泰托姆 公鹿驚險守勝奪系列領先
NBA／布朗聯手泰托姆飆59分 綠衫軍擊退公鹿 系列賽扳回一城

NBA／布朗聯手泰托姆飆59分 綠衫軍擊退公鹿 系列賽扳回一城

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

2022-05-07 23:43
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

2022-05-04 08:53
小裴頓左手撐地受傷退場。(美聯社)

NBA／布魯克斯打傷小裴頓 勇士教頭怒批：真的很髒

2022-05-04 07:43
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

2022-05-09 08:03

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效