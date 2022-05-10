NBA／綠衫軍霍福特飆30分 聯手泰托姆扳平公鹿

泰托姆飆進30分，助綠衫軍系列戰扳平。（歐新社）

前一場差點在比賽後段帶領綠衫軍扭轉戰局的老將霍福特（Al Horford），9日關鍵第4戰再度大爆發，全場14投11中包括5記三分球，攻下生涯季後賽 新高30分，其中第四節更是獨拿16分，加上泰托姆（Jayson Tatum）也飆進30分13籃板5助攻，幫助球隊扭轉一度落後兩位數的劣勢，帶領塞爾蒂克在客場以116：108逆轉公鹿，系列賽戰成2：2平手。

公鹿前三節在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）獨拿28分17籃板的引領下，一度領先11分，而塞爾蒂克還面臨布朗（Jaylen Brown）5次犯規無法上場的麻煩。不過從第三節末到第四節初，綠衫軍靠著霍福特的外線發威，打出一波18比5的攻勢，一口氣超前比分。

霍福特的爆發撼動了公鹿的防線，泰托姆趁勢殺出，第四節也拿下12分，彷彿另一把利刃直接刺向對手，讓公鹿難以招架。綠衫軍在第四節豪取43分，足足比公鹿多了15分，霍福特能裡能外的靈活攻勢讓公鹿長人陣付出慘重代價。

相較於霍福特和泰托姆第四節強勢演出，安戴托昆波這一節僅拿6分，全場32投14中得到34分18籃板5助攻。哈勒戴（Jrue Holiday）手感欠佳，22投僅5中，得到16分9助攻7籃板3抄截，洛培茲（Brook Lopez）17分7籃板。

馬修斯（Wesley Matthews）12分2抄截，康納頓（Pat Connaughton）11分7籃板。公鹿三分球27投僅9中，不然對手37投14中的表現；此外，塞爾蒂克團隊命中率達5成，也遠比公鹿41.5%來得優異。特別是第四節，塞爾蒂克19投16中，繳出恐怖的84.2%命中率，可說是完全擊潰公鹿防線。