NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

近年老當益壯表現贏得「Point God」稱號,運球出神入化的保羅(Chris Paul)日前也自謙「關公面前耍大刀」,因為這輪對手獨行俠助教山姆高德(God Shammgod)也是箇中高手,名字「Shammgod」甚至就是運球招式名稱。

所謂「Shammgod」就是把球先運到身前再快速拉回,保羅就在推特 發文表示:「試著在山姆高德面前表演『Shammgod』,這是致敬。」但同樣招式其實在歐洲有年代更早起源,山姆高德90年代出名之前,80年代就有人以類似動作聞名。

Tried to Shamgod in front of Shamgod 🙏🏾 #Respect