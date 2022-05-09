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NBA／保羅自謙「關公面前耍大刀」引爆運球招式始祖論戰

記者陳元廷／綜合報導
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）
運球出神入化的保羅是球迷心中的「老怪物」。（路透）

近年老當益壯表現贏得「Point God」稱號，運球出神入化的保羅（Chris Paul）日前也自謙「關公面前耍大刀」，因為這輪對手獨行俠助教山姆高德（God Shammgod）也是箇中高手，名字「Shammgod」甚至就是運球招式名稱。

所謂「Shammgod」就是把球先運到身前再快速拉回，保羅就在推特發文表示：「試著在山姆高德面前表演『Shammgod』，這是致敬。」但同樣招式其實在歐洲有年代更早起源，山姆高德90年代出名之前，80年代就有人以類似動作聞名。

NBA歐洲球員也力挺自家人波迪洛加（Dejan Bodiroga）才是「Shammgod」始祖，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）就轉發保羅推文說：「我想波迪洛加住貝爾格勒。」佛西維奇（Nikola Vucevic）也回應：「唯一『Shammgod』就是波迪洛加，後來的模仿者不算數。」

波迪洛加當時成名時，這招運球被稱為「El Latigo」，翻成英文則是「The Whip」意指鞭擊。至於山姆高德自己則聲稱，招式是受紐約街籃啟發，還有自己國中體育老師也就是名人堂傳奇阿奇巴德（Tiny Archibald）也推一把。

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