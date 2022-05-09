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NBA／弄傷莫蘭特膝蓋？ 波爾喊冤

體育新聞組／綜合報導
灰熊隊主將莫蘭特（中）在第四節傷退，勇士隊波爾（左）被質疑有不必要動作。（美聯社）
灰熊隊主將莫蘭特（中）在第四節傷退，勇士隊波爾（左）被質疑有不必要動作。（美聯社）

開賽雖曾以8：21落後，勇士隊7日西區準決賽第3戰在「浪花三兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和波爾（Jordan Poole）合轟78分領軍下要回領先，且全隊單場狂轟142分，以30分差距擊敗主將莫蘭特決勝節膝蓋傷退的灰熊隊，系列賽取得2勝1敗優勢。

根據統計，勇士命中率達6成3，加入罰球計算的真實命中率更達7成61，在NBA季後賽高居史上第2，僅次於快艇隊2020年第一輪碰獨行俠隊第5戰的7成78。

除柯瑞轟下30分，湯普森也有這系列賽最高的21分，波爾板凳出發也貢獻27分，聯手助隊以142：112大勝。但波爾也捲入莫蘭特（Ja Morant）傷退風波，他被灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）指出，包夾時膝蓋先頂到莫蘭特右膝，之後又有不必要的伸手拉扯動作。

系列賽第2戰，灰熊布魯克斯（Dillon Brooks）對勇士小裴頓（Gary Payton II）2級惡意犯規，造成小裴頓左手肘骨折，當時勇士教頭柯爾（Steve Kerr）稱布魯克斯「破壞基本準則」，不料第3戰兩隊又出現爭議事件。第四節傷退就沒回歸的莫蘭特賽後還在社群轉發影片片段，並下了「破壞基本準則」註解，之後莫蘭特雖刪除貼文，仍引發討論。

波爾表示，當下正包夾莫蘭特，「當然不想看到任何人受傷，我也不是那種球員。」曾因膝蓋動刀整季報銷的「浪花兄弟」湯普森也為隊友背書，他說：「我經歷過辛苦的膝傷，而我不認為波爾有任何惡意。」

勇士 柯瑞 社群

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