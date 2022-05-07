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NBA／水花3兄弟率隊飆142分 勇士轟垮莫蘭特傷退灰熊

記者陳元廷／綜合報導
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）
勇士柯瑞（中）攻30分居首，波爾添27分，湯普森添21分，也是這系列新高。（美聯社）

小裴頓（Gary Payton II）缺陣，盯防莫蘭特（Ja Morant）本該是頭痛難題，不過勇士7日回到主場，拿出旺盛火力，繳出驚人63.1%命中率，「水花3兄弟」再度合體，終場以142：113輕取灰熊，取得2勝1負系列領先。

勇士此役其實首節前半還在暖機，只拿到一度打了快6分鐘才拿8分。但之後就進攻復甦，第2與第3節合計狂飆75分，讓只有莫蘭特獨撐火力的灰熊完全無法招架，落後超過20分以上，而決勝節還迎來更大壞消息。

安德森（Kyle Anderson）助攻隊友灌籃，原有機會將差距縮小到14分，但裁判認定切入時進攻犯規在先，他大為不滿抗議連吞兩記技術犯規遭驅逐，不僅如此莫蘭特前一波遭包夾疑似被對手撞到膝蓋，退場後未回歸且表情明顯不適更提前返休息室。

勇士就此一鼓作氣提前終止比賽，此役以柯瑞（Stephen Curry）攻30分居首，波爾（Jordan Poole）添27分，湯普森（Klay Thompson）添21分，也是這系列新高；灰熊則以莫蘭特34分為佳，此外這系列三場下來，場場都有人被驅逐，首戰是格林（Draymond Green），第二戰是此役遭禁賽的布魯克斯（Dillon Brooks）。

勇士 柯瑞

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