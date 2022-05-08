我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李家超獲99%超高得票率 當選新一任香港特首

網傳上海實施「一人陽性、全樓轉運」防疫新政爆民怨

NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗

體育新聞組／綜合報導
保羅（左）失誤連連，太陽輸給獨行俠。（Getty Images）
保羅（左）失誤連連，太陽輸給獨行俠。（Getty Images）

向來以不可思議的助攻失誤比傲視群雄的太陽隊保羅（Chris Paul），今年季後賽前8場一共只出現13次失誤，傳出79次助攻，然而6日作客達拉斯獨行俠，保羅光是在上半場就發生多達7次失誤，寫下生涯首見紀錄。

整場比賽保羅僅傳出4次助攻，這是他本季第一次失誤次數超過助攻數；太陽在進攻受制的情況下，全場只得到94分，寫下賽季新低，9分之差吞下系列賽首敗。

「這是一場出色的團隊勝利，」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說，「我們在針對保羅的防守方面非常積極。」

在進攻方面，唐西奇（Luka Doncic）也不再孤單，前兩戰幾乎沒有太多發揮的布朗森（Jalen Brunson）重新找回首輪的破壞力，攻下全隊最高28分。基德賽後予以稱讚：「我想這是他第一次打得如此咄咄逼人。我認為我們需要在進攻時限之初就展現侵略性。」

布朗森表示：「前兩場我打得真的很糟糕。我想今晚我似乎有找回一點自己。」

在雙方都同樣命中13記三分球的情況下，籃板也是居劣勢，不過獨行俠全場出手90次，是系列賽以來最多的一場，也比太陽多出14次。

加上系列賽前兩戰，獨行俠面對太陽已經連輸11次，此役總算是止敗。

季後賽

上一則

場邊人語／費城絕活 主場滅火

下一則

NBA／勇士「新死亡五小」成形？ 柯爾：還非完成體

延伸閱讀

NBA／唐西奇、布朗森聯手攻54分 幫獨行俠搶回一勝

NBA／唐西奇、布朗森聯手攻54分 幫獨行俠搶回一勝
NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵
NBA／37歲仍維持巔峰？保羅靠苦練：你不能欺騙籃球

NBA／37歲仍維持巔峰？保羅靠苦練：你不能欺騙籃球
共和黨若拿下參院 保羅誓言要追查「新冠起源」

共和黨若拿下參院 保羅誓言要追查「新冠起源」

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
布朗森終於回神，此戰不斷挑戰太陽禁區，攻下全隊最高28分，成為攻下26分的唐西奇最佳副手。Getty Images

1張圖／NBA季後賽次輪 西區獨行俠、東區76人扳回1勝

2022-05-07 08:33
俄羅斯億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（Getty Images）

切爾西俄老闆被制裁 付不出薪水 保鑣只能自費買衛生紙

2022-05-04 22:05
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
柯瑞（右）和女兒萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢。（Getty Images）

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

2022-04-30 21:42
格林遭到灰熊提爾曼打中眼睛一度退場。（美聯社）

NBA／傷退被灰熊球迷狂噓 格林怒比中指：他們應得的

2022-05-04 08:53

超人氣

更多 >
馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這
為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」

為何烏克蘭死守亞速鋼鐵廠？ 恐因內藏「這些人」
俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」

俄烏戰爭為鑒 美特戰司令稱習近平學到「攻台四部曲」
英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率
不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男

不是有錢 19歲美女燦笑嫁滄桑大叔 親友揭1特長贏普男