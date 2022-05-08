NBA／保羅失誤多於助攻 獨行俠終止對太陽11連敗

保羅（左）失誤連連，太陽輸給獨行俠。（Getty Images）

向來以不可思議的助攻失誤比傲視群雄的太陽隊保羅（Chris Paul），今年季後賽 前8場一共只出現13次失誤，傳出79次助攻，然而6日作客達拉斯獨行俠，保羅光是在上半場就發生多達7次失誤，寫下生涯首見紀錄。

整場比賽保羅僅傳出4次助攻，這是他本季第一次失誤次數超過助攻數；太陽在進攻受制的情況下，全場只得到94分，寫下賽季新低，9分之差吞下系列賽首敗。

「這是一場出色的團隊勝利，」獨行俠總教練基德（Jason Kidd）說，「我們在針對保羅的防守方面非常積極。」

在進攻方面，唐西奇（Luka Doncic）也不再孤單，前兩戰幾乎沒有太多發揮的布朗森（Jalen Brunson）重新找回首輪的破壞力，攻下全隊最高28分。基德賽後予以稱讚：「我想這是他第一次打得如此咄咄逼人。我認為我們需要在進攻時限之初就展現侵略性。」

布朗森表示：「前兩場我打得真的很糟糕。我想今晚我似乎有找回一點自己。」

在雙方都同樣命中13記三分球的情況下，籃板也是居劣勢，不過獨行俠全場出手90次，是系列賽以來最多的一場，也比太陽多出14次。

加上系列賽前兩戰，獨行俠面對太陽已經連輸11次，此役總算是止敗。