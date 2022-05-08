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NBA／勇士「新死亡五小」成形？ 柯爾：還非完成體

體育新聞組／綜合報導

勇士獨步江湖的「死亡五小」，曾經出現多種版本，尤以2連霸時期的組合最令讓各隊聞風喪膽，3年之間，杜蘭特（Kevin Durant）搭配勇士三劍客和伊古達拉（Andre Iguodala）的組合，包括例行賽和季後賽在內，每百回合平均得分比對手多19.8分。

如今勇士歷經兩年的傷病重整，今年季後賽期間以柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）、波爾（Jordan Poole）、維金斯（Andrew Wiggins）為主的「新死亡五小」又重新賦予人們想像空間。

不過談到這個組合，總教練柯爾（Steve Kerr）顯然沒有打算多用。「你們這些媒體居然想給只有一起打過11分鐘的組合取綽號。」柯爾開玩笑地說。

受到傷勢影響，「新死亡五小」在例行賽期間完全沒有一起上場過，而首輪系列賽，該組合每百回合比對手多拿11.6分，不過對灰熊前兩戰，一共只打了11分鐘。顯然就整體磨合和防守強度考量來看，柯爾對於「新死亡五小」還是有些疑慮。

「這絕對會是我們可以使用的陣容，且肯定能取得成功。但這不是一個每場能打25分鐘的組合。」柯爾說。

勇士 季後賽 柯瑞

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