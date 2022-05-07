NBA／字母哥42分壓失常泰托姆 公鹿驚險守勝奪系列領先

安戴托昆波轟42分準大三元。（Getty Images）

季後賽 次輪第二戰遭強勢反彈的綠衫軍震撼教育 ，慘敗23分的衛冕軍公鹿7日回到主場重整旗鼓，即便對手有史馬特（Marcus Smart）歸隊利多，靠安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟42分準大三元，照以103：101驚險取得2勝1負系列領先。

塞爾蒂克此役第1與第3節分別都拿不到20分，特別是第3節更讓衛冕軍逮到搶占上風的良機，安戴托昆波與哈勒戴（Jrue Holiday）各有11分與12分進帳，一度取得全場最高14分領先。但綠衫軍不是省油燈，決勝節一鼓作氣發動強襲。

布朗（Jaylen Brown）挺身接下手感不佳泰托姆（Jayson Tatum）進攻重擔，搭配老將霍福特（Al Horford）火力支援，倒數1分49秒甚至成功反超。可惜安戴托昆波與哈勒戴輪番拿分，但最後3分落後的塞爾蒂克仍有最後機會扳平戰局。

可惜史馬特遭犯規被認定非3分出手，他把握首罰後故意錯失第2罰，還自己掌握進攻籃板，雖補籃不進，隊友R.威廉 斯（Robert Williams III）再嘗試也落空，儘管霍福特最終成功命中，但時間已經到點，才讓公鹿驚濤駭浪中收下這一勝。

數據上，安戴托昆波42分外另有12籃板與8助攻進帳，哈勒戴也挹注25分，洛培茲（Brook Lopez）繳13分、10籃板，而米道頓（Khris Middleton）持續缺陣；塞爾蒂克以布朗27分為佳，霍福特添22分、16籃板，泰托姆則僅拿10分。