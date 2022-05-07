NBA／勇士轟打球「骯髒」 灰熊主帥：是好勝

灰熊主帥簡金斯不滿灰熊被扣上打球「骯髒」的帽子。 (美聯社)

在經歷系列賽第2戰的激戰後，勇士 隊將回到主場迎戰灰熊隊，不過在防守悍將小裴頓因傷無法出賽的情況下，勇士諸將該如何守下前一戰猛轟47分的灰熊莫蘭特將成為一大課題。灰熊在該場比賽雖然布魯克斯遭到聯盟禁賽，但中鋒亞當斯 可望回歸，為灰熊注入一劑強心針。

勇士與灰熊的系列賽第2戰雙方肢體對抗激烈，導致莫蘭特、格林、小裴頓等人掛彩，其中小裴頓更因為左手肘傷勢將缺陣3至5周，而導致小裴頓受傷的布魯克斯也遭到聯盟禁賽一場。

對於球隊痛失防守大將，勇士主帥柯爾再度開砲，怒批布魯克斯不應該拿別人的生涯冒險，不過對於灰熊被扣上打球「骯髒」的帽子，灰熊主帥簡金斯也不忘為子弟兵抱不平，「儘管我在第一場比賽和第二場比賽間曾說過，我們必須打得更具有對抗性，但顯然『髒』並不包含在其中，看看我們的休息室和球隊的文化，我們離髒很遠，但我們很好勝。」

而小裴頓的空缺，柯爾則期待老將伊古達拉能夠從頸部傷勢中復出助陣，成為球隊阻擋莫蘭特的重要戰力。

至於灰熊雖然在下一戰缺少了布魯克斯，但季後賽 僅打了3場的中鋒亞當斯在日前解除健康與安全協議後，可望歸隊。