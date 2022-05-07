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NBA／詹姆斯若不提前續約 傳湖人也不會考慮交易

體育新聞組╱綜合報導
若詹姆斯今年夏天沒有提前續約，有記者報導湖人不會考慮交易。(Getty Images)
若詹姆斯今年夏天沒有提前續約，有記者報導湖人不會考慮交易。(Getty Images)

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的報導，倘若詹姆斯（LeBron James）決定不在8月提前和湖人續約，老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）也不會把這件事情視為值得考慮交易他的理由。

詹姆斯是在2020年12月和湖人達成續約，簽下兩年8500萬元的合約，他下個賽季年薪為4447萬元，合約將在2023年夏天合約到期。如果詹姆斯決定和湖人提前續約，有可能簽下兩年9710萬元的合約

阿米克指出，詹姆斯顯然是希望對於他的合約選擇是持開放態度，保有彈性空間；甚至他也多次表態，想和大兒子一起打球，這也會影響到他的決定。

當然，詹姆斯若在2023年合約到期就離開，湖人勢必將一無所獲。但球團立場仍傾向於和詹姆斯維持良好關係，並願意接受這樣逐年簽約的模式。

另一方面，名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目中提到，他認為湖人應該要認真考慮交易詹姆斯。史密斯表示，不可否認詹姆斯仍擁有MVP級的身手，但湖人仍得考慮其37歲的年齡。

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