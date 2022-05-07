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NBA／安比德戴面具復出帶動士氣 76人滅熱火 扳回一勝

體育新聞組／綜合報導
掛上面具的安比德，帶著傷勢，選擇在主場強勢回歸。(Getty Images)
掛上面具的安比德，帶著傷勢，選擇在主場強勢回歸。(Getty Images)

在球隊0比2落後的情況下，掛上面具的安比德（Joel Embiid）帶著右手拇指撕裂和從輕微腦震盪復元的傷勢，選擇在主場強勢回歸。安比德奮戰36分鐘，12投5中得到18分11籃板，儘管不如他例行賽的數據表現，但重要的是他的復出帶動了全隊攻守氣勢。

影音來源：YouTube

在一場低比分的對抗中，雙方上半場一共只得到75分，一度在第三節領先雙位數的76人，雖然讓熱火追回差距，不過馬克西（Tyrese Maxey）第四節火力爆發，一人獨拿14分，加上格林（Danny Green）的外線火力助威，帶動球隊一波猛攻重新拉開差距，最終以99比79大破對手，系列賽扳回1勝。

前兩戰三分球14投2中的格林，手感復活，三分球9投7中，攻下21分；上半場得分掛零的馬克西，下半場火力四射，三分球5投5中，進帳21分6助攻。

哈登（James Harden）獲得17分8籃板6助攻，出現7次失誤，哈里斯（Tobias Harris）13投4中，獲得9分10籃板8助攻2抄截。76人三分球33投16中，足足比熱火多了9球，成了勝負的關鍵。

上半場比賽，76人僅有34.3%的命中率，而熱火更悽慘，僅32.6%，哈登攻下15分，格林和安比德各拿9分、7分，讓球隊取得7分領先。

雙方在第三節總算找回準心，投籃命中率均超過5成。格林單節又命中3記三分球，拿下9分，馬克西也補上7分，76人一度拉開14分差；巴特勒這一節也不甘示弱獨拿14分，率隊逐步收復失土。三節打完兩隊僅有3分差。

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