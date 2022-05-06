NBA／交手10戰9勝 保羅成唐西奇天敵

唐西奇（右）對陣保羅（左）總討不到便宜。（路透）

儘管唐西奇（Luka Doncic）又繳出35分的表現，生涯季後賽 第12次破30分，在歷史上24歲以下的球員中排名第4，僅次於詹姆斯（LeBron James）、布萊恩（Kobe Bryant）和杜蘭特（Kevin Durant），但第四節面對保羅（Chris Paul）與布克（Devin Booker）的左右連拳，獨行俠依舊被打入深淵。

根據統計，唐西奇在新秀年之後率隊面對保羅（Chris Paul）所屬球隊時，交手10次僅拿到1勝，而那1勝正好保羅缺陣。對唐西奇和獨行俠來說，擺在眼前是一座仰之彌高的巍巍大山。

「這很不容易。保羅是一名了不起的球員。但就像我之前說的，我們必須要做得更好才行，需要拿出更好的防守。」唐西奇說。

從歷史數據和雙方整體戰力來看，2連敗的獨行俠即便回到主場，看似也已經沒有退路。唐西奇也不忘鼓舞球隊：「我們要相信自己。太陽要贏得4場比賽才算晉級，所以系列賽還沒有結束。」

此外，少了當家中鋒安比德（Joel Embiid）的76人隊，禁區完全擋不住東區頭號種子熱火隊，系列賽0：2優勢轉戰費城 。前一輪成傷兵的安比德能否及時回歸，似乎攸關76人生死。

76人教頭瑞佛斯（Doc Rivers）承認，球隊現在沒有大個子，且對於右眼眼眶骨裂的安比德狀況也無法給明確答案，「他看起來很好，但還有很多步要走，我不認為他現階段狀況很明朗，所以還是要等待和再觀察。」

熱火教頭史波史特拉也說，安比德若回歸，對戰局會有很大改變。不過，76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）務實說：「如果安比德回來，當然很好，如果他回不來，我們依然要繼續奮戰。」