NBA／看獨行俠也被太陽雙衛轟爆 麥凱倫：感覺沒這麼糟了

保羅（右）與布克（左）輪番發飆瞬間轟垮對手，讓麥凱倫餘悸猶存。（路透）

鵜鶘首輪以2勝4負不敵太陽遭淘汰，更在保羅（Chris Paul）手上吃足苦頭。如今對手晉級下一輪，4日拿獨行俠開刀，決勝節靠保羅與布克（Devin Booker）輪番發飆瞬間轟垮對手，餘悸猶存的麥凱倫（C.J. McCollum）就發表觀賽心得。

麥凱倫在推特 表示：「天啊，太陽這支球隊實在太出色了。現在看他們跟保羅狠狠教訓別人，我感覺沒這麼糟了。」他也接著再指出：「哇，現在換布克了。他們就是輪番上陣，這看來還是令人難過，是時候該去哄我兒子上床睡覺去了。」

Damn this Suns team is really good. Don’t feel as bad watching CP and them cook someone else — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 5, 2022