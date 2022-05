NBA／看獨行俠也被太陽雙衛轟爆 麥凱倫：感覺沒這麼糟了

鵜鶘首輪以2勝4負不敵太陽遭淘汰,更在保羅(Chris Paul)手上吃足苦頭。如今對手晉級下一輪,4日拿獨行俠開刀,決勝節靠保羅與布克(Devin Booker)輪番發飆瞬間轟垮對手,餘悸猶存的麥凱倫(C.J. McCollum)就發表觀賽心得。

麥凱倫在推特 表示:「天啊,太陽這支球隊實在太出色了。現在看他們跟保羅狠狠教訓別人,我感覺沒這麼糟了。」他也接著再指出:「哇,現在換布克了。他們就是輪番上陣,這看來還是令人難過,是時候該去哄我兒子上床睡覺去了。」

Damn this Suns team is really good. Don’t feel as bad watching CP and them cook someone else