NBA／巴特勒領銜3悍將 熱火輕取76人奪2連勝

巴特勒攻下22分，率熱火二連勝。（歐新社）

在安比德（Joel Embiid）持續高掛免戰牌的情況下，76人整場比賽還是難已脫離熱火的掌控，特別是下半場，熱火一路領先，再度以119：103贏得勝利，系列賽取得2連勝。

巴特勒（Jimmy Butler）15投8中，攻下22分12助攻6籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）11投7中包括11罰9中，得到23分9籃板3助攻；甫獲選年度最佳第六人的赫洛（Tyler Herro）拿到18分7籃板3助攻，歐拉迪波（Victor Oladipo）也有19分6籃板進帳。

熱火團隊命中率達到51.3%，投進14記三分球，命中率也達到48.3%的高水準；同時迫使76人三分球30投僅8中。

熱火首節就以超過5成命中率給了對手下馬威，以31比24領先；哈登（James Harden）第二節獨拿12分，一度幫助球隊縮小比分，不過赫洛和史特魯斯（Max Strus）連續轟進三分球，熱火重新又回到兩位數領先；進入第三節，熱火還是讓對手難以越雷池一步，巴特勒單節得到12分3助攻，帶動球隊一度領先15分。

第四節中段，熱火又殺出一波10比0攻勢，將領先差距擴大到全場最多的18分；馬克西（Tyrese Maxey）、哈里斯（Tobias Harris）連續取分，仍是無力回天。

馬克西22投12中攻下全場最高34分，哈里斯21分4籃板4助攻4抄截；哈登獲得20分9助攻4籃板，但16投僅5中，手感依舊掙扎。