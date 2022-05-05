NBA／季後賽前17戰568分 唐西奇僅次喬丹、張伯倫

獨行俠隊唐西奇。（歐新社）

NBA 獨行俠唐西奇（Luka Doncic）在第二輪首戰面對聯盟龍頭太陽飆進45分12籃板8助攻，儘管獨掌難鳴，獨行俠最終仍不敵對手，但唐西奇還是寫下新的里程碑。

根據統計，唐西奇生涯季後賽 前17場出賽累積獲得568分，高居史上第3，僅次於喬丹 （Michael Jordan）的646分和張伯倫（Wilt Chamberlain）的595分。

唐西奇季後賽最高得分是46分，至今累積6場破40分的比賽，是歷史上所有24歲以下的球員中最多。

談到首戰出賽44分鐘，這是他傷癒復出以來上場時間最多的一場，唐西奇透露：「我感覺還好。之前在鹽湖城那樣的高海拔打球感覺更疲累。雖然這場打比較久，但感覺好很多。這是季後賽，我已經做好準備了。」

此外，熱火隊三年級後衛赫洛（Tyler Herro）高票獲選NBA年度最佳第六人，成為隊史首位獲得此殊榮的球員，且他本季以場均得分20.7分獲選，也創下該獎項獲獎者中史上第4高的紀錄。

赫洛本季平均20.7分、5籃板、4助攻，三分球命中率近4成，在年度最佳第六人100張選票獲得96張首輪票，擊敗騎士隊洛夫（Kevin Love）、太陽隊強森（Cam Johnson）。

儘管個人數據已足以扛下先發重任，赫洛季前被告知將繼續扮演第六人角色時，很快就決定接受這個任務，「獲獎對我來說意義很多，接受這個角色也有原因，因為我想成為聯盟最好的第六人。」

赫洛直言，爭奪冠軍將是下個目標，「我們是為了爭奪冠軍而組成，當你看到我們的陣容時，如果我是教練，也會安排自己從板凳出發。」