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NBA／保羅、布克合飆58分 太陽末節擊潰獨行俠

記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅（左）率領太陽以129：109大勝獨行俠，系列賽取得2連勝。（路透）
保羅（左）率領太陽以129：109大勝獨行俠，系列賽取得2連勝。（路透）

保羅（Chris Paul）全場16投11中攻下28分8助攻6籃板，布克（Devin Booker）則是19投11中，包括5記三分球在內得到30分4籃板4助攻，兩人在第四節聯手接管比賽，單節合砍23分，率領太陽直接摧毀對手防線，最終以129：109大勝只打前三節好球的獨行俠，系列賽取得2連勝。

除了兩大球星外，克勞德（Jae Crowder）15分7籃板3助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）11分6助攻3籃板。艾頓（Deandre Ayton）受制犯規麻煩僅得9分3籃板，麥基（JaVale McGee）同樣也5犯在身，但畢永柏（Bismack Biyombo）適時頂替，4投4中拿到9分。

太陽今年賽季前三節打完取得領先，戰績累積52勝0敗，持續朝2019-20年湖人所創下57勝0敗的聯盟紀錄邁進。

雙方上半場都繳出極高命中率，獨行俠達55%，太陽更衝到57.1%，不過唐西奇（Luka Doncic）前兩節14投9中包括4記三分球，狂砍24分，加上丁威迪（Spencer Dinwiddie）和伯坦斯（Davis Bertans）合力轟進5顆三分球，獨行俠取得60：58領先。

進入第三節太陽防守逐漸加壓，獨行俠火力嚴重停滯，將近一半時間只得到6分，太陽在布克攻下12分的帶動下，趁勢超前比分，一度領先8分；布拉克連續砍進3記三分球，又將比分追平。太陽不甘示弱，布克、強森和沙米特先後得分，讓球隊仍帶著6分領先進入第四節。

保羅第四節初接管比賽，個人6投全中攻下14分2助攻，布克隨後也連續轟進3記三分球，太陽火力全開直接輾過對手，一口氣拉開27分差，也宣告比賽提前落幕。太陽第四節打出40：26的比分差，整個下半場是飆進71分，只讓對手得到49分。太陽此役團隊命中率高達64.5%，三分球命中率也達到52.0%。

打了三節好球的獨行俠，整個第四節兵敗如山倒。首戰拿下45分的唐西奇，此役22投13中包括5記三分球，拿到35分7助攻5籃板，但也出現7次失誤；布拉克（Reggie Bullock）命中4記三分球，獲得16分，丁威迪11分，布朗森（Jalen Brunson）12投僅3中，得到9分5籃板2助攻。

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