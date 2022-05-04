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NBA／哈登進攻狀態不復當年 被酸贏MVP後「身材走樣」

記者蔡佳霖／綜合外電報導
Getty Images
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自新秀年以來，哈登（James Harden）所屬球隊沒有一年無緣季後賽，不過一直以來，哈登在季後賽關鍵時刻總給人氣力放盡的印象。而今年在轉戰76人之後，哈登的表現更加下滑，特別是在安比德（Joel Embiid）缺賽情況下，本該扛下重任的哈登首戰數據平平，也再次突顯其狀態。

傳奇射手米勒（Reggie Miller）在節目中表示：「哈登如今壓力很大。人們不會忘記過往他在季後賽的不穩表現，這個系列賽原本是一個機會，可以讓他扭轉外界的看法。畢竟安比德最快要第3戰或第4戰才能回歸。除此之外，熱火打得非常強硬，哈登過去面對這類的對手總會縮手縮腳。這情況對他來說很艱難。」

米勒還提到哈登自從贏得MVP的那個賽季之後身材體型就開始走樣了。「他在奪年度MVP以及前面幾年還是MVP熱門候選的時期，我認為那時候他的身材維持得很好，但這兩三年的哈登已經不是以前那個哈登了。當然這僅僅是我的觀點」

以往動輒砍30分起跳的哈登，加上上個賽季已經連續11場季後賽得分低於25分，這是他在雷霆擔任替補以來的最長紀錄。同樣擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）也直言「時間老人已經抓住了哈登。」

「他現在的速度和爆發力已不足以應付對手，他甚至無法靠進籃框，也無法創造出手三分的足夠空間。」柏金斯說。

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