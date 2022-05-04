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NBA／莫蘭特47分寫紀錄 詹姆斯狂讚：崛起的超級球星

記者劉肇育／綜合報導
莫蘭特成為史上第三位在23歲前於季後賽兩次以上拿下單場45分的球員。(美聯社)
莫蘭特成為史上第三位在23歲前於季後賽兩次以上拿下單場45分的球員。(美聯社)

灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）在3日出戰勇士的比賽中，砍進平個人季後賽生涯最高的47分，其中灰熊本場比賽最後15分都還是由他一手包辦，幫助灰熊以106：101將系列賽扳平，也成為史上第三位在23歲前於季後賽兩次以上拿下單場45分的球員，並肩詹姆斯（LeBron James）與布萊恩（Kobe Bryant）。

在系列賽首戰猛轟34分球隊卻以1分差距不敵勇士後，莫蘭特3日的第二戰進攻火力更加兇猛，首節就拿下14分幫助灰熊取得領先，上半場打完就已經拿下23分、4籃板、5助攻的全能數據。

儘管下半場莫蘭特一度因為左眼被擊中回到休息室接受治療，但絲毫不影響他的進攻火力，他在比賽最後6分鐘挺身而出包辦了18分，其中還包括球隊最後的15分都是由他一人拿下，史詩級的表現帶領灰熊以5分差距險勝勇士，將系列賽扳平。

而莫蘭特本場比賽攻下47分，也追平他去年在與爵士系列賽攻下的個人季後賽單場得分紀錄，並讓他成為繼布萊恩、詹姆斯後，史上第3位在23歲前就於季後賽2次以上單場猛轟45分的球員。

詹姆斯賽後也在社群網站上誇讚小老弟的表現，「就像外界說的，在進步獎的討論中莫蘭特是與眾不同的，他是一名正在崛起的超級球星。」

談到自己的優異表現，莫蘭特也強調這是一場必須贏的比賽，並指出自己只是在對方的防守中尋找到機會，「不過更重要的是我們很多人挺身而出，打出了關鍵的表現。」

季後賽 勇士 社群網站

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