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NBA／雙槍聯手飆59分 綠衫軍外線轟垮公鹿扳平戰局

記者蔡佳霖／綜合報導
綠衫軍雙槍聯手轟垮公鹿。（歐新社）
綠衫軍雙槍聯手轟垮公鹿。（歐新社）

在沒有史馬特（Marcus Smart）的情況下，塞爾蒂克第二戰上半場靠著布朗（Jaylen Brown）火力全開獨拿25分，取得兩位數領先優勢；加上球隊全場轟進破季後賽隊史紀錄的20顆三分球，遙遙領先公鹿17顆之多，一度拉開到26分。

儘管公鹿第四節試圖反擊，奮力將比分縮小到12分差，但綠衫軍隨後殺出一波10：0攻勢直接收下比賽。最終，塞爾蒂克以109：86大勝對手，系列賽扳成1勝1負平手。

布朗18投11中包括6記三分球，飆進30分6助攻5籃板2抄截，泰托姆（Jayson Tatum）29分8助攻3籃板3抄截，霍福特（Al Horford）11分11籃板3助攻4抄截，R.威廉斯（Robert Williams III）10分5籃板2阻攻；塞爾蒂克全場主要動用7人作戰，G.威廉斯（Grant Williams）替補上場得到21分5籃板，命中6記三分球。

塞爾蒂克首戰三分球50投18中，而第2場是43投20中，命中率達到46.5%，反觀公鹿卻是18投3中，質和量都形成巨大分野。在對手的壓制下，公鹿此役出手次數較前一場少了17次之多，籃板也難取得優勢。

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖有28分9籃板7助攻進帳，但27投僅11中，哈勒戴（Jrue Holiday）同樣命中率欠佳，20投7中獲得19分7助攻4籃板2抄截。波提斯（Bobby Portis）13分8籃板，康納頓（Pat Connaughton）13分。

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