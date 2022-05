喬丹初代鞋和飛人、adidas Logo出自他手 傳奇設計師78歲逝世

78歲的傳奇球鞋設計師摩爾(Peter Moore)日前傳出逝世惡耗,曾先後任職於Nike與adidas,他的代表作無疑是在1985年操刀設計Air Jordan 1。

據報導,不僅Air Jordan 1翅膀圖樣logo出自其手,之後飛人標誌同樣也是摩爾傑作,他日後也替adidas設計三條斜線的logo,兩大品牌也都對摩爾過世表示哀悼。

RIP to a sneaker icon, Peter Moore 🕊



Peter Moore designed the Nike Dunk, Air Jordan 1 & Jordan “Wings” logo and was a pioneer for adidas in the 90s creating the Three Stripes logo and adidas EQT 🙏 pic.twitter.com/4eC7AhMHo4