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NBA／勇士系列賽開門紅 柯爾率隊晉級率史上第3高

體育新聞組／綜合報導
勇士總教練柯爾。（美聯社）
勇士總教練柯爾。（美聯社）

勇士在第二輪首戰驚險擊敗灰熊，達成連續25個系列賽至少客場奪勝，同時也是總教練柯爾（Steve Kerr）生涯季後賽第82勝。

根據統計，在柯爾執教時期，勇士先前贏得系列賽首戰後，共18次順利晉級下一輪，唯一一次失利就是出現在2016年總冠軍賽，勇士當年在3勝1敗領先優勢下遭到騎士逆轉。

不過柯爾在這種情況下的勝率仍達94.7%，高居史上第3，僅次於「禪師」傑克森（Phil Jackson）的36勝0敗，以及奧巴赫（Red Auerbach）的15勝0敗。上述條件至少要在季後賽執教10場比賽。

此外，勇士隊球星格林（Draymond Green）第二節末因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，遭到驅逐出場，但好兄弟柯瑞（Stephen Curry）和他承諾會留下勝利，最終也信守承諾，率隊以117：116擊敗主場的灰熊隊，讓格林開心到飆出髒話。

格林是第二節剩下1分18秒時遭驅逐出場，他離場前還跑到勇士板凳區，和所有隊友擊掌後才離場；當勇士贏下激戰勝利，已經換裝完成的格林戴著墨鏡站在球員通道，和所有隊職員一一擊掌相擁。

當和柯瑞擁抱時，格林在他耳邊喊說：「你早就和我說了！」興奮的格林還飆出髒話，兩人擁抱完還撞胸慶祝，慶祝季後賽第二輪開出紅盤。

格林帶著6分、4籃板和5失誤提前離場，但球隊最終迎接勝利，柯瑞還超越強森（Dennis Johnson），成為季後賽史上得分榜第23名；今天攻下24分，季後賽累積達3123分，有機會在和灰熊的系列賽季超越皮爾斯（Paul Pierce）的3180分。

勇士 季後賽 柯瑞

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