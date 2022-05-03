我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

NBA／豪華稅沉重 籃網本季恐虧損1億元

體育新聞組／綜合報導
籃網本季虧損達1億。（Getty Images）
籃網本季虧損達1億。（Getty Images）

整個賽季波折不斷的籃網，首輪4連敗遭到綠衫軍橫掃，慘澹提前放暑假。根據「紐約郵報」報導指出，籃網兵敗之餘，整個賽季可能會虧損5000美元到1億美元之間。

杜蘭特（Kevin Durant）本季薪資達到4200萬美元，厄文（Kyrie Irving）和西蒙斯（Ben Simmons）年薪也超過3300萬美元，幾乎整季報銷的哈里斯（Joe Harris）則有1735萬美元，單球員薪資方面，球隊就得支付高達1億美元的豪華稅，這數字居聯盟史上第2高。

報導指出，籃網場均門票收入為210萬美元，排在聯盟第4，相較疫情流行之前的完整賽季2018-19年場均門票收入100萬美元，足足增加了超過100%，而進場人數則是增加26%。但依然是入不敷出。

雖然有大牌球星壓陣，不過籃網場均吸引1萬7354名觀眾，僅排聯盟第13名。和同城的難兄難弟尼克相比，尼克場均門票收入300萬美元，每場上座1萬8621名球迷，都大幅壓過籃網。

作為籃網的對比，勇士同樣也要支出鉅額的豪華稅，不過他們場均門票收入高達420萬美元，是籃網的一倍，且是聯盟唯6上座率100%的球隊；此外，勇士本季例行賽繳出西區第3名成績，目前也在季後賽第二輪持續朝總冠軍邁進。

籃網老闆蔡崇信是在2019年砸了23.5億美元收購球隊，另外花10億美元買了巴克萊中心（Barclays Center）。

勇士 厄文 疫情

上一則

NBA／唐西奇45分做白工 太陽展龍頭氣勢 笑納次輪首勝

下一則

MLB／大都會縮編 卡諾遭指定轉讓

延伸閱讀

我的俄裔房東

我的俄裔房東
NBA／小將托平當家飆35分 尼克輕取主力休兵的巫師

NBA／小將托平當家飆35分 尼克輕取主力休兵的巫師
NBA／杜蘭特9年沒輸過：我知道尼克球迷討厭我

NBA／杜蘭特9年沒輸過：我知道尼克球迷討厭我
NBA／杜蘭特飆32分大三元 籃網本季4戰橫掃尼克

NBA／杜蘭特飆32分大三元 籃網本季4戰橫掃尼克

熱門新聞

谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
勇士成功擋下灰熊莫蘭特最後一擊，系列賽1勝領先。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽次輪 西區勇士、東區公鹿開門紅

2022-05-02 08:35
參加表演的所有運動員謝幕，左七起四位華裔運動員分別是：劉美賢 、陳巍、陳楷雯、周知方。（圖為布朗大學家長王成文提供）

4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演 空中轉體精彩

2022-04-28 19:49
西蒙斯第四戰復出臨時喊卡，隨著籃網被淘汰這季確定完全空白，被知名球評痛罵。美聯社

NBA／西蒙斯真的缺席整個賽季 球評：史上最大宗搶劫案

2022-04-26 07:33
柯瑞（右）和女兒萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢。（Getty Images）

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

2022-04-30 21:42

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力