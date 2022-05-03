NBA／豪華稅沉重 籃網本季恐虧損1億元

籃網本季虧損達1億。（Getty Images）

整個賽季波折不斷的籃網，首輪4連敗遭到綠衫軍橫掃，慘澹提前放暑假。根據「紐約郵報」報導指出，籃網兵敗之餘，整個賽季可能會虧損5000美元到1億美元之間。

杜蘭特（Kevin Durant）本季薪資達到4200萬美元，厄文 （Kyrie Irving）和西蒙斯（Ben Simmons）年薪也超過3300萬美元，幾乎整季報銷的哈里斯（Joe Harris）則有1735萬美元，單球員薪資方面，球隊就得支付高達1億美元的豪華稅，這數字居聯盟史上第2高。

報導指出，籃網場均門票收入為210萬美元，排在聯盟第4，相較疫情 流行之前的完整賽季2018-19年場均門票收入100萬美元，足足增加了超過100%，而進場人數則是增加26%。但依然是入不敷出。

雖然有大牌球星壓陣，不過籃網場均吸引1萬7354名觀眾，僅排聯盟第13名。和同城的難兄難弟尼克相比，尼克場均門票收入300萬美元，每場上座1萬8621名球迷，都大幅壓過籃網。

作為籃網的對比，勇士 同樣也要支出鉅額的豪華稅，不過他們場均門票收入高達420萬美元，是籃網的一倍，且是聯盟唯6上座率100%的球隊；此外，勇士本季例行賽繳出西區第3名成績，目前也在季後賽第二輪持續朝總冠軍邁進。

籃網老闆蔡崇信是在2019年砸了23.5億美元收購球隊，另外花10億美元買了巴克萊中心（Barclays Center）。