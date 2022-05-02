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NBA／阿德巴約雙十、赫洛25分 熱火擒76人次輪開門紅

中央社／邁阿密2日綜合報導
熱火中鋒阿德巴約。（路透）
熱火中鋒阿德巴約。（路透）

在76人的安比德不克出賽之際，熱火中鋒阿德巴約拿下24分、12籃板，赫洛則砍進4個三分球飆進25分，在兩人裡應外合之下，熱火106比92擊退76人，在季後賽次輪首戰獲勝。

NBA東區季後賽次輪，第四種子費城76人今天在系列賽首戰，於客場挑戰龍頭邁阿密熱火。76人頭號大將安比德（Joel Embiid）因為右眼眶骨折及輕微腦震盪而無法出賽，成為球隊利空。

76人此役雖推出兩度成為籃板王，並曾入選年度第一隊、年度防守第一隊的明星中鋒喬丹（DeAndre Jordan）頂替安比德，但比賽開打後，熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）就展現強勢，在他單節灌進10分的帶領下，熱火最多領先14分，首節打完拿下30比22領先。

次節76人在哈里斯（Tobias Harris）攻下10分，馬克西（Tyrese Maxey）、哈登（James Harden）也分獲8分、7分的聯手帶領下，打出單節29比20的攻勢，並在上半場反以51比50超前。

下半場在文森（Gabe Vincent）砍進三分球後，熱火60比59要回領先，一波18比9的攻勢，將領先擴大到兩位數，並在阿德巴約、文森雙雙攻下8分的聯手帶領下，握有80比72優勢。

末節熱火打出5比0開局，把領先拉開到兩位數，並曾靠著一波18比5猛烈攻勢，以98比77一口氣領先達21分，最終場他們就以14分差距留下勝利。

熱火的阿德巴約整場比賽10次出手命中8球攻下24分，並抓下12個籃板，有「雙十」的好表現，替補的赫洛（Tyler Herro）三分球6投4中轟下全隊最高25分，巴特勒（Jimmy Butler）貢獻了15分，塔克（P.J. Tucker）、文森都有10分進帳。

76人的哈里斯此役攻下全場最高27分，馬克西、哈登分別獲得19分、16分。

熱火今天贏得比賽，在系列賽以1比0領先，他們接下來將於4日持續在主場進行的系列賽第二戰對上76人。

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