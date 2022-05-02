NBA／自拋自灌技驚四座 安戴托昆波：感謝上帝賜彈跳力

Getty Images

說到「自拋自灌」的演出，很多球迷都會想起昔日麥格瑞迪（Tracy McGrady）和卡特（Vince Carter）在全明星賽的經典畫面。但在今天第二輪對綠衫軍的首戰中，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也秀了這項絕活。

安戴托昆波是在第四節中準備持球單打G.威廉 斯（Grant Williams），看似被擋下之際，他一個腳步擺脫把球砸向籃板，隨即跟進在空中第一時間暴扣。這一球除了幫助公鹿將比分差距擴大到16分，也讓他登上今日最佳好球。

「我當時拿著球想到，『完蛋了，我卡住了！』我就把球往籃板砸過去。我很幸運，上帝賜予我優異的彈跳能力。我起跳後再拿到球，完成那一次灌籃。」安戴托昆波賽後說道。這場比賽他攻下24分13籃板12助攻2阻攻，生涯季後賽 第2次演出大三元。

安戴托昆波這驚天一灌也讓板凳席的隊友激動不已。「這完全是他天賦的展現，他的直覺本能。他是一位出色的球員，總能做到那些獨一無二的事情。你會很高興這樣的球員是在我們自家球隊中。」布丹霍澤（Mike Budenholzer）說。

「他『希臘怪物』的綽號取得很好，這一球我根本做不到，甚至連想都不去想。或許把籃框降低到8英呎高，我就能做到了。」哈勒戴（Jrue Holiday）說。

至於波提斯（Bobby Portis）則是大讚安戴托昆波簡直就像在打《NBA 2K》。「你按下R2鍵，把球丟向籃板後回傳到自己手上。」