NBA／格林2級惡意犯規喊冤 克拉克：慣犯不訝異

格林。美聯社

格林（Draymond Green）在首戰上半場結束前因防守克拉克（Brandon Clarke）被吹2級惡意犯規，遭到驅逐出場。儘管勇士 最後克服劣勢驚險勝出，但兩人戰火也延續到比賽結束後。

換上便服在旁迎接勇士勝利的格林，對於自己被驅逐出場大感冤枉。「他們說我被趕出場是因為我把他摔倒，但實際上我只是試著拉住他。甚至當他倒地時我還是抓著他的球衣，想把他拉起來。」格林說。

「我不認為這波討論需要花這麼久時間，我甚至愚蠢到覺得自己不會獲得1級惡意犯規。我曾經在總冠軍賽被禁賽過，和例行賽相比，季後賽 會允許更多更強硬的身體接觸，這動作可能沒有達到2級標準，我認為這也許是跟我的名聲有關。」

雖然格林試圖解釋這一波防守動作絕非惡意，但當事人克拉克卻不以為然。

「他的生涯一直都是以惡意犯規聞名，我在電視上一直看過他那些惡意犯規，所以他這樣做我完全不會驚訝。」克拉克說。

格林在社群 上轉發了克拉克這番說法，還附上9個哭笑不得的表情動態。

裁判賽後也針對判決提出解釋。當值裁判認為格林對於克拉克的身體接觸是不必要且過度，這導致他被吹2級惡意犯規。

裁判也進一步說明，格林除了打到克拉克臉部外，他的拉扯動作可能會讓起跳的球員面臨受傷的風險，所以已經超出1級惡意犯規。