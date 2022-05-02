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NBA／未滿23歲同場破30分 3大新星創紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
波爾(左)。 Getty Images
波爾(左)。 Getty Images

勇士在第二輪首戰以1分之差險勝灰熊，湯普森（Klay Thompson）的致勝三分球和柯瑞（Stephen Curry）的防守都扮演重要關鍵，不過兩人全場34投僅14中，命中率並不理想，但今年季後賽首度板凳出發的波爾（Jordan Poole）卻是彌補了兩人的進攻缺口，成了勇士能夠扭轉劣勢的功臣之一。

波爾此戰20投12中包括三分球10投5中，攻下個人季後賽新高31分，另外還有9助攻8籃板2阻攻的全面發揮。其中籃板和阻攻創生涯季後賽紀錄，助攻則是平紀錄。

加上柯瑞首輪也曾2度替補上場飆進至少30分，勇士成為1987年之後首支在季後賽多位替補上場破30分表現的球隊；前一支球隊剛好也是勇士，當時休爾特（Purvis Short）和提格（Terry Teagle）分別有如此表現。

此外，莫蘭特（Ja Morant）此役也攻下34分10助攻9籃板，傑克森（Jaren Jackson Jr.）則有33分10籃板進帳，根據統計，這是聯盟季後賽史上首次出現3名未滿23歲的球員在同場比賽各自拿到至少30分的紀錄。

另一方面，莫蘭特和傑克森也是季後賽史上第2對在23歲以下同場各破30分的搭檔組合，前一組是杜蘭特（Kevin Durant）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人在23歲前共完成3次。

季後賽 勇士 柯瑞

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