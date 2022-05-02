NBA／字母哥大三元 聯手哈勒戴力壓綠衫軍

安戴托昆波（右）上演大三元，公鹿擊敗塞爾蒂克。（路透）

上季勇奪決賽MVP的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），面對來勢洶洶的綠衫軍，系列賽首戰就展現一夫當關萬夫莫敵的強大氣勢，全場攻下24分13籃板12助攻2阻攻，搭配哈勒戴（Jrue Holiday）的25分9籃板5助攻3抄截，公鹿一度在第四節領先達17分，最終以101：89在客場給了塞爾蒂克一記下馬威。

這是安戴托昆波生涯季後賽 第2次演出大三元，超越賈霸（KareemAbdul-Jabbar）和普萊西（Paul Pressey），居公鹿隊史最多。此外，他還在比賽中演出自拋打板第一時間補灌的戲碼，技驚四座。

來源：聯合影音網

「你必須為安戴托昆波拉開空間，我們要在外圍給他支援。安戴托昆波一直在閱讀比賽，有時選擇自行得分，有時他選擇分享球權。他很清楚，他兩個方面都能做到。」公鹿主帥布丹霍澤（Mike Budenholzer）說。

安戴托昆波則表示：「隊友如果有機會，我會把球傳給他們；如果我出現空檔，我就是盡可能打得簡單一些，一路突破到底。今天我的隊友都能把握空檔機會，把球命中。」

除了兩大核心外，波提斯（Bobby Portis）得到15分11籃板，艾倫（Grayson Allen）命中3記三分球，獲得11分3抄截，洛培茲（Brook Lopez）6分10籃板。

受制於公鹿的嚴密防守，塞爾蒂克雖然砍進18記三分球，但足足花了50次出手機 會，整場比賽進攻難以有效開展，團隊命中率僅有33.3%，加上對手籃板保護佔有優勢，大半時間都處於挨打狀態，局勢完全被衛冕軍掌控。

泰托姆（Jayson Tatum）18投6中得到21分6籃板6助攻，布朗（Jaylen Brown）13投4中，獲得12分9籃板4助攻，出現7次失誤，顯現其腿筋傷勢仍有影響；霍福特（Al Horford）12分10籃板3助攻2阻攻，史馬特（Marcus Smart）10分6助攻，懷特（Derrick White）10分。

「我們可以這場失利中學到很多，我們需要打得更冷靜一些。與此同時你也必須稱讚公鹿，他們打得更加出色，配得上這場勝利。」泰托姆說。