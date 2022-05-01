NBA／季後賽二輪無詹皇、杜蘭特 柯瑞：他們會回歸的

柯瑞。 美聯社

NBA每個10年都會出現統治該年代的超級球星，若以2011年到2020年間來界定，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞 （Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）毫無疑問是其中翹楚，引領了全聯盟。

儘管進入2022年，3人狀態都還維持巔峰身手，但詹姆斯帶領的湖人 早早無緣季後賽 、杜蘭特所屬的籃網也在首輪慘遭橫掃，這是聯盟近17年來首度在季後賽第二輪系列賽中沒有兩人的身影，只剩柯瑞還在全力朝冠軍金杯馳騁。

被問到這些熟悉的對手（隊友）提前告別季後賽，同時也將要迎接一大堆年輕面孔的挑戰，會不會因此略感不習慣？柯瑞回應道，這就是時代的演進，但他也提到自己並不認為詹姆斯和杜蘭特已經遠離競爭舞台了。

「聯盟就是這樣自然運轉的，年輕核心逐漸進來，這是成長的一部份，」柯瑞說，「我們過去也是屬於這樣年輕的球隊。對於鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）那些在我們進入巔峰期前仍盡可能延長生涯狀態的球員來說，我們也是年輕人。這就是職業運動演化發展過程。提醒著人們想要在最高層級贏得比賽有多麼困難。」

「你會樂見不同的新面孔出現在季後賽舞台之中，但你仍然會看到詹姆斯、杜蘭特等人日後的回歸。並不是說今年沒有在季後賽贏得勝利，他們就已經走向黃昏的地平線。」柯瑞說。