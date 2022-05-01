我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

台確診連4天破萬 1.6萬再創新高、增3死

NBA／季後賽二輪無詹皇、杜蘭特 柯瑞：他們會回歸的

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

NBA每個10年都會出現統治該年代的超級球星，若以2011年到2020年間來界定，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）毫無疑問是其中翹楚，引領了全聯盟。

儘管進入2022年，3人狀態都還維持巔峰身手，但詹姆斯帶領的湖人早早無緣季後賽、杜蘭特所屬的籃網也在首輪慘遭橫掃，這是聯盟近17年來首度在季後賽第二輪系列賽中沒有兩人的身影，只剩柯瑞還在全力朝冠軍金杯馳騁。

被問到這些熟悉的對手（隊友）提前告別季後賽，同時也將要迎接一大堆年輕面孔的挑戰，會不會因此略感不習慣？柯瑞回應道，這就是時代的演進，但他也提到自己並不認為詹姆斯和杜蘭特已經遠離競爭舞台了。

「聯盟就是這樣自然運轉的，年輕核心逐漸進來，這是成長的一部份，」柯瑞說，「我們過去也是屬於這樣年輕的球隊。對於鄧肯（Tim Duncan）、賈奈特（Kevin Garnett）那些在我們進入巔峰期前仍盡可能延長生涯狀態的球員來說，我們也是年輕人。這就是職業運動演化發展過程。提醒著人們想要在最高層級贏得比賽有多麼困難。」

「你會樂見不同的新面孔出現在季後賽舞台之中，但你仍然會看到詹姆斯、杜蘭特等人日後的回歸。並不是說今年沒有在季後賽贏得勝利，他們就已經走向黃昏的地平線。」柯瑞說。

柯瑞 季後賽 湖人

上一則

NBA／勇士季後賽數據亮眼 賭盤看好奪冠

延伸閱讀

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段
NBA／柯瑞系列賽罰球失準 隊友：從沒見過這種情況

NBA／柯瑞系列賽罰球失準 隊友：從沒見過這種情況
NBA／柯瑞重返先發飆30分 攜奇兵小裴頓碎金晉級第二輪

NBA／柯瑞重返先發飆30分 攜奇兵小裴頓碎金晉級第二輪
NBA／詹姆斯、杜蘭特同時無緣第二輪 近17年來首見

NBA／詹姆斯、杜蘭特同時無緣第二輪 近17年來首見

熱門新聞

谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
灰熊在最後時刻殺出20：9的攻勢，一舉扭轉戰局，在客場以114：106擊退灰狼，4勝2敗挺進第二輪，將要面對勇士。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽最新戰況 灰熊晉次輪 東西區四強全出爐

2022-04-30 08:30
參加表演的所有運動員謝幕，左七起四位華裔運動員分別是：劉美賢 、陳巍、陳楷雯、周知方。（圖為布朗大學家長王成文提供）

4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演 空中轉體精彩

2022-04-28 19:49
日本前桌球選手福原愛。（取材自微博）

福原愛當大學副教授 遭爆「擺爛」不開課恐被開除

2022-04-24 23:44
西蒙斯第四戰復出臨時喊卡，隨著籃網被淘汰這季確定完全空白，被知名球評痛罵。美聯社

NBA／西蒙斯真的缺席整個賽季 球評：史上最大宗搶劫案

2022-04-26 07:33

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元