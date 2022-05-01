NBA／鵜鶘有望拿湖人樂透籤 葛里芬：我們很幸運

威廉森是鵜鶘隊2019年選秀狀元。 Getty Images

「如果有任何人事先告訴你，湖人 2022年的選秀權是樂透籤，那肯定是在唬人。」鵜鶘籃球運營副總裁葛里芬（David Griffin）談到球隊很有機會拿到這枚意外從天而降的首輪選秀權。

「我們很感激，我們球隊打進了季後賽 ，還同時能夠獲得樂透籤，這是很不尋常的事情。我們沒有想到會有這樣的事情，確實很幸運。」葛里芬說。

2019年夏天，在戴維斯（Anthony Davis）拋出離開紐奧良想法的情況下，鵜鶘最終是和湖人達成交易，送走這位當家球星，換來英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）與3枚首輪選秀權。之後在2021年鵜鶘和灰熊又進行了交易，當時湖人這枚2022年選秀權也成了籌碼。

按照當時的選秀權保護限制，如果今年湖人抽到前10順位，這枚選秀權將會給鵜鶘，若是落在11至14順位，則歸於灰熊。

原本奪冠呼聲極高的湖人，開打後戰績一路跌跌撞撞，最終無緣擠進資格賽，戰績全聯盟倒數第8。以機率來說，鵜鶘幾乎是確定可以拿到這枚樂透籤。

鵜鶘今年開季3勝16敗，眼前可謂一片黑暗，然而隨著季中交易引進麥凱倫（C.J. McCollum）、南斯（Larry Nance Jr.），加上陣中年輕小將紛紛出頭，球隊戰績在下半季逐漸起飛，最後力壓湖人搶下西區第9名席次，並在資格賽連續擊退馬刺和快艇，取得季後賽第8種子。

儘管首輪和太陽奮戰6場落敗，但鵜鶘整體表現已經讓人看見未來希望。對葛里芬來說，除了可以運用這額外的樂透籤，今夏重要課題莫過於處理威廉 森（Zion Williamson）的續約，以及他後續能否建康上場與團隊融合的問題。

「顯然，和威廉森的談判對話將會是我們一個重大挑戰。等時機到了，我們就會開始協商。現階段，我們關注的是讓他恢復健康，達到可以出色發揮球技的狀態，其餘之後再說。」葛里芬說。