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NBA／壓制「希臘怪物」破壞力 布朗：車輪戰伺候

記者蔡佳霖／綜合報導
塞爾蒂克要以車輪戰防守公鹿隊大將「字母哥」安戴托昆波，圖為兩隊季賽交手。路透
塞爾蒂克要以車輪戰防守公鹿隊大將「字母哥」安戴托昆波，圖為兩隊季賽交手。路透

首輪比賽出現腿筋傷勢的布朗（Jaylen Brown），經過這幾天的休養生息，恢復情況良好，他在接受採訪時也透露，自己不會缺席對公鹿的首戰。

「我現在感覺不錯，我在這星期做了一些測試，持續進行治療，所以應該能夠出席首戰。面對這種長期傷病需要保持謹慎，不過我認為我已經快沒事了。能得到5天休息時間很重要，你得確保自己做好萬全準備。」布朗說。

談到即將面對上季決賽MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），布朗表示球隊將會動用不同人去對付他。

「我們要打出身體對抗性，展現強勢的防守。安戴托昆波是獨一無二的球員，他仍會嘗試去統治比賽，我們所要做的就是對抗他的比賽強度，發揮優異的防守表現，我期待我們能做到這點。」布朗說。

除了要用各種策略降低安戴托昆波的破壞力外，塞爾蒂克總教練尤多卡（Ime Udoka）也直言，公鹿將會拉開場上空間，球隊必須做好因應準備。

「在米道頓（Khris Middleton）無法上場的情況下，公鹿勢必會安排更多射手，試圖擴大場上空間，包括哈勒戴（Jrue Holiday）和艾倫（Grayson Allen）也都能提供球隊的進攻，這對我們來說將是一個挑戰。當然，我們都知道公鹿當家球星是誰，只是我們仍要分心做好對其他人的防守，必須打出自己最佳表現才行。」尤多卡說。

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