NBA／勇士季後賽數據亮眼 賭盤看好奪冠

勇士隊成為最被看好的爭冠球隊。圖為勇士當家主將柯瑞。（美聯社）

今年NBA季後賽 首輪系列賽共有4個組合打到第6戰，戰績前段班的太陽、灰熊、獨行俠、76人最終都順利晉級第二輪，沒有一個組合打到搶7。

根據統計，自從聯盟在2002-03年賽季開始啟動首輪7戰4勝制以來，這是第2次出現8個對戰組合都沒有搶7情況。

前一次出現首輪無搶7大戰是在2010-11年賽季，當時也是有4個組合打到第6戰；而在第二輪之後的賽事，一直到總冠軍賽獨行俠擊敗熱火三巨頭，總共也只有雷霆跟灰熊的第二輪對決打到搶7。

此外，據博彩公司「BET365」數據顯示，勇士 冠軍賠率僅4.0，翻身成為奪冠大熱門。

據悉，在季後賽首輪16支球隊中，勇士多項數據聯盟第一：勇士平均得分118分聯盟第一，進攻效率121.9聯盟第一，助攻28.6次聯盟第一，三分命中率42.2%聯盟第一。亮眼的數據，也讓勇士成為最被看好爭冠的球隊。

而例行賽聯盟龍頭太陽隊首輪與鵜鶘隊陷入苦戰，狀態未明，目前賠率4.5，暫居第二。首輪直落四淘汰籃網晉級的「綠衫軍」塞爾蒂克隊賠率4.9，緊追其後。

衛冕軍公鹿隊因「二當家」米道頓（Khris Middleton）受傷，影響奪冠行情，季前奪冠賠率高居8強之首，如今賠率僅8.0，排名第5。

此外，NBA官方宣布，太陽由於沒有即時更新布克（Devin Booker）第6戰的出賽狀態，遭到聯盟罰款2萬5000美元。

布克是在第2戰出現腿筋傷勢，當時預估缺席2至3周。在第5戰打完後，布克仍顯示有可能缺賽，不過卻在第6戰緊急回歸。因為沒有在第6戰賽前公布布克的出賽狀態，太陽也因此遭到聯盟罰款處分。