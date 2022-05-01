我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭健康傳言不斷 3病纏身、5月將動癌症手術

外來人口變多、通膨補刀 全美「最住不起」的地方在這

NBA／3度末節2位數逆轉 灰熊成史上首隊

體育新聞組／綜合報導
莫蘭特（右）拿下17分、11助攻與8籃板，接近大三元表現。（美聯社）
莫蘭特（右）拿下17分、11助攻與8籃板，接近大三元表現。（美聯社）

灰熊關鍵第6戰又是在第四節狂轟40分，一舉逆轉擊倒灰狼，歷經艱辛的首輪系列賽終於挺進第二輪。這是灰熊自2014-15年賽季之後再度勇闖第二輪，隊史第4次。此戰灰熊明星主控莫蘭特（Ja Morant）手感欠佳，全場投14中4，仍拿17分、11助攻與8籃板的接近大三元表現。

據「ESPN」統計，灰熊成為聯盟首支在季後賽之旅3度於前三節結束落後兩位數分差，最後卻逆轉奪勝的球隊。

灰熊第3戰三節打完落後灰狼16分，結果他們第四節打出37：12的高潮，倒贏9分；第5戰，灰熊前三節打完落後11分，第四節又殺出37：24的比分差，靠著莫蘭特的致勝一擊，搶下聽牌優勢。4月29日則是前三節結束落後10分，第四節打出40：22的差距，在比賽後段擊潰灰狼。

此外，灰狼雖止步季後賽首輪，不過陣中年輕球星愛德華（Anthony Edwards）在6場賽事中合計攻下151分，創下聯盟20歲以下球員單一系列賽最高總得分，賽後他也強調能夠嘗到季後賽滋味真的相當棒，也會用這個休賽季繼續精進自己。

儘管無緣讓季後賽之路延續，年僅20歲的愛德華生涯首度打季後賽就展現大將之風，29日攻下30分後他說：「這感覺真的太棒了，我很難描述我的心情，但我很難過季後賽就這樣結束。」

愛德華指出，灰熊的季後賽經驗確實比他們更好，「他們上賽季就像我們今年一樣，把領先優勢讓給對手，我們每一場比賽都領先過，除了第二場。我們真的太年輕了，灰熊今天命中了很多關鍵球，他們贏了，必須向他們致敬」。

莫蘭特（左）拿下17分、11助攻與8籃板，接近大三元表現。（美聯社）
莫蘭特（左）拿下17分、11助攻與8籃板，接近大三元表現。（美聯社）

季後賽 華生

上一則

MLB／5投手接力 大都會無安打完封費城人

下一則

NBA／勇士季後賽數據亮眼 賭盤看好奪冠

延伸閱讀

NBA／灰熊第四節再演逆轉秀 6戰終結灰狼挺進第二輪

NBA／灰熊第四節再演逆轉秀 6戰終結灰狼挺進第二輪
NBA／低調談第五戰驚天隔人暴扣 莫蘭特：其實滿容易的

NBA／低調談第五戰驚天隔人暴扣 莫蘭特：其實滿容易的
NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌

NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌
NBA／灰熊逆轉秀被噓 莫蘭特回嗆：讓灰狼球迷生氣回家

NBA／灰熊逆轉秀被噓 莫蘭特回嗆：讓灰狼球迷生氣回家

熱門新聞

谷愛凌發文稱「謝謝中國」。（取材自微博）

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

2022-04-28 19:26
谷愛凌已經抵達美國。（取材自微博）

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

2022-04-30 08:43
灰熊在最後時刻殺出20：9的攻勢，一舉扭轉戰局，在客場以114：106擊退灰狼，4勝2敗挺進第二輪，將要面對勇士。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽最新戰況 灰熊晉次輪 東西區四強全出爐

2022-04-30 08:30
參加表演的所有運動員謝幕，左七起四位華裔運動員分別是：劉美賢 、陳巍、陳楷雯、周知方。（圖為布朗大學家長王成文提供）

4華裔冬奧滑冰選手領軍 新澤西巡演 空中轉體精彩

2022-04-28 19:49
日本前桌球選手福原愛。（取材自微博）

福原愛當大學副教授 遭爆「擺爛」不開課恐被開除

2022-04-24 23:44
西蒙斯第四戰復出臨時喊卡，隨著籃網被淘汰這季確定完全空白，被知名球評痛罵。美聯社

NBA／西蒙斯真的缺席整個賽季 球評：史上最大宗搶劫案

2022-04-26 07:33

超人氣

更多 >
谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會

谷愛凌搭私人飛機離開中國 飛紐約參加女性體育峰會
路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決
「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主
疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元

疫情改變你和我╱130萬播放量 到手只有691元
疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅

疫情改變你和我╱搶先機記錄華人悲歡離合 3播主爆紅