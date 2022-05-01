NBA／3度末節2位數逆轉 灰熊成史上首隊

莫蘭特（右）拿下17分、11助攻與8籃板，接近大三元表現。（美聯社）

灰熊關鍵第6戰又是在第四節狂轟40分，一舉逆轉擊倒灰狼，歷經艱辛的首輪系列賽終於挺進第二輪。這是灰熊自2014-15年賽季之後再度勇闖第二輪，隊史第4次。此戰灰熊明星主控莫蘭特（Ja Morant）手感欠佳，全場投14中4，仍拿17分、11助攻與8籃板的接近大三元表現。

據「ESPN」統計，灰熊成為聯盟首支在季後賽 之旅3度於前三節結束落後兩位數分差，最後卻逆轉奪勝的球隊。

灰熊第3戰三節打完落後灰狼16分，結果他們第四節打出37：12的高潮，倒贏9分；第5戰，灰熊前三節打完落後11分，第四節又殺出37：24的比分差，靠著莫蘭特的致勝一擊，搶下聽牌優勢。4月29日則是前三節結束落後10分，第四節打出40：22的差距，在比賽後段擊潰灰狼。

此外，灰狼雖止步季後賽首輪，不過陣中年輕球星愛德華（Anthony Edwards）在6場賽事中合計攻下151分，創下聯盟20歲以下球員單一系列賽最高總得分，賽後他也強調能夠嘗到季後賽滋味真的相當棒，也會用這個休賽季繼續精進自己。

儘管無緣讓季後賽之路延續，年僅20歲的愛德華生 涯首度打季後賽就展現大將之風，29日攻下30分後他說：「這感覺真的太棒了，我很難描述我的心情，但我很難過季後賽就這樣結束。」

愛德華指出，灰熊的季後賽經驗確實比他們更好，「他們上賽季就像我們今年一樣，把領先優勢讓給對手，我們每一場比賽都領先過，除了第二場。我們真的太年輕了，灰熊今天命中了很多關鍵球，他們贏了，必須向他們致敬」。