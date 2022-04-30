NBA ／柯瑞場邊慶勝利 與愛女擊掌「扭腰擺臀」跳一段

柯瑞（右）和女兒萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢。（Getty Images）

勇士 日前以102：98逆轉金塊，4勝1負進下一輪，回歸先發的柯瑞 （Stephen Curry）決勝關頭挺身而出，並攻下全場最高30分，賽後鏡頭更捕捉到他和女兒萊恩（Ryan Curry）的慶功舞蹈。

靠著柯瑞關鍵上籃和替補的小裴頓（Gary Payton II）扮演奇兵，勇士在第五戰回到主場順利關門，賽後柯瑞走進休息室時發現二女兒在球員通道旁的座位等他。

柯瑞先和萊恩擊掌並做出兩人的祕密手勢，不過結束後萊恩還沒停下來，接著開始扭腰擺臀跳起舞來，柯瑞也配合女兒演出跟著萊恩的節奏一起跳起來，讓圍觀的球迷各個拿起相機錄下這個有趣的片刻。

Steph celebrating the series win with family 💙 pic.twitter.com/JeN9t4hZRx — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 28, 2022

萊恩貌似感到有點害羞，跳了短暫片刻後就抱著一旁的母親、柯瑞的妻子艾耶莎（Ayesha Curry），艾耶莎隨後也向前和丈夫握手，結束這個溫馨的畫面。

先前柯瑞大女兒萊莉（Riley Curry）也曾在影片中隨著碧昂斯的音樂舞力全開，吸引了超過300萬人按讚，當時萊恩在一旁搖頭晃腦的可愛模樣也相當吸睛。