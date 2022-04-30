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NBA／表態願與鵜鶘提前續約 威廉森：看到球隊潛力

記者劉肇育／台北30日電
威廉森在表態，已經迫不及待與鵜鶘續約。 美聯社
威廉森在表態，已經迫不及待與鵜鶘續約。 美聯社

在鵜鶘於昨天遭到太陽以4：2淘汰，於季後賽首輪止步後，年輕的鵜鶘下賽季能打出什麼樣的表現也備受期待，其中本季因傷缺陣的主力前鋒威廉森（Zion Williamson）在今天就表態，願意與球隊提前續約，並直言今年不能與球隊一起打季後賽感覺很糟。

因為右腳骨折缺席了過去一整個賽季的威廉森，今年季後賽只能在場邊觀戰，不過年輕的鵜鶘仍是打出令人眼睛為之一亮的表現，這也讓威廉森在下季歸隊後，能為鵜鶘帶來什麼樣的改變，也讓各界都相當期待。

對於今年夏天有資格與球隊簽下一份5年1億8100萬美元的合約，威廉森在今天表態，已經迫不及待與球隊續約，「看了今年季後賽比賽氛圍，過去兩年我們的休息室氣氛就很棒，但今年又更加的團結。說實話在場邊觀戰是很糟糕的感覺，我想留在這裡，我看到球隊的潛力，我們能夠一起完成很多很棒的事情。」

而昨天賽後，威廉森更主動找上總教練格林，表示願意為球隊做任何事情，「我跟教練說，無論你需要我做什麼，我都會在這裡，我們有一個特殊的團隊，大家已經對於今年休賽季感到興奮。」

受到傷勢影響，威廉森生涯前3個賽季僅出賽85場，對於過去一季因為腿傷無法出賽，他也形容是「艱難的一年」，不過總教練格林（Willie Green）也表示，感受到威廉森想與隊友同在並變得更好的心意，「他想跟我們在一起，想在健身房裡讓自己變得更健康，我們愛任何想與紐奧良同在並與這種文化生活在一起的人，這就是我們需要的。」

儘管今年季中球隊在交易來麥凱倫（C.J. McCollum）後，麥凱倫一度對外表示未收到威廉森的聯繫，讓雙方間的關係一度受到質疑，不過威廉森強調在那之後不久就傳訊息向威廉森致歉，現在雙方也已經建立不錯的情誼，「那段時間我專注在身體的復健上，我發訊息向他道歉，他也並不介意。」

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