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NBA／卡森斯季後賽亮眼表現 格林：下季沒人要就太瘋狂

聯合新聞網 / 綜合報導
卡森斯季後賽首輪面對勇士替補表現不俗，下一季或許有機會繼續留在金塊。路透
卡森斯季後賽首輪面對勇士替補表現不俗，下一季或許有機會繼續留在金塊。路透

金塊隊的全明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），曾被球迷譽為聯盟第一中鋒，但在2018年因左膝十字韌帶撕裂傷，導致他成為了一位籃球浪人，本季一度失業無球隊願意簽下他，就在低谷時，過去恩師馬龍（Michael Malone）找上門，而卡森斯也不負眾望，在主力缺陣的情況下，擔任起板凳暴徒，展現自己的能力，首輪季後賽的好表現更獲得對手勇士的前隊友格林（Draymond Green）讚美。

卡森斯從2018年開始因左膝傷勢，從球隊一哥轉變成一位浪人，先後待過勇士、鵜鶘、湖人、火箭、快艇、公鹿，但時常未能待滿整個賽季，或者因傷缺席比賽，今年休賽季期間與公鹿簽下合約，可惜一樣在季中就被裁掉，隨即被金塊簽下。

再次獲得機會、並隨金塊打進季後賽的卡森斯打出激勵人心表現，與勇士的五場季後賽中，雖僅獲場均11分鐘上場時間，不過卻繳出10.6分、3.4籃板高效率表現，並在第5戰僅花15分鐘，拿下季後賽生涯新高的19分外加4籃板，更在下半場拿下11分，此表現也獲得對手隔鄰稱讚。

勇士前隊友格林自己的廣播節目上表示：「必須對卡森斯致敬，他在第六戰了一場不可思議的比賽，並在這一系列賽製造我們許多麻煩。」

「這傢伙這幾年經歷谷底又努力東山再起，甚至今年長期不在球隊名單，如果明年未能獲得保證合約就太瘋狂了」，格林補充說：「如果你認為他無法幫助你的球隊贏球，看看卡森斯這系列賽的表現吧，他不但幫助金塊贏得第四戰，甚至差點是第五戰贏球功臣！」

至於未來該如何，卡森斯本人則表示：「我不知道未來會有什麼事情，畢竟過去短短時間太多事情發生了，我還在努力消化手套二世（Gary Payton II）的那顆關鍵球。」

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