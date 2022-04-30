NBA／生涯首闖季後賽第2輪 唐西奇開心喊酷

生涯首度突破季後賽第一輪，唐西奇非常開心。（美聯社）

度過系列賽之初唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣的難題，獨行俠靠著更出色的外線發揮、防守壓制和團隊戰力，6戰擊退爵士，自2011年奪冠以來，首度闖進西區季後賽 第二輪。

隊史傳奇巨星諾維茨基（Dirk Nowitzki）賽後隨即發文祝賀：「這是一個比賽觀感很有趣的系列賽！球隊邁向下一輪。」

對唐西奇來說，這更是值得紀念的一刻。他在關鍵第6戰繳出24分9籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，藉此達成生涯首度突破季後賽首輪的里程碑。

「能夠突破季後賽首輪我感到非常開心。」唐西奇說。談到自己打滿整個下半場，幫助球隊扭轉兩位數落後局面，唐西奇也說：「我覺得很累，但因為我們贏球了，所以我很高興。」

對於波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）失手最後大空檔三分球，唐西奇則表示：「一般來說他不會錯過那樣的機會，我當下以為球要進了。那一球感覺在空中飛了15秒。」

唐西奇在2020年和2021年都率領獨行俠打進季後賽，但連續兩年都被快艇 所擋下，本季在換了新教頭基德（Jason Kidd）後，布朗森的驚奇爆發，加上芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）的適時貢獻，讓唐西奇不再是孤軍奮戰。

基德賽後說：「唐西奇是世界最佳球員之一，他吸引很多防守注意，但我們其他隊友也都會站出來，適時保護他。他們相信我們這個團隊。」