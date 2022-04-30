NBA／保羅14投14中 季後賽第一人 紀錄更勝張伯倫

太陽隊保羅（右）在與鵜鶘隊的系列賽第6戰，寫下14次投籃沒有失手。（美聯社）

在前一場比賽擺脫低迷手感幫助太陽隊搶先聽牌後，保羅（Chris Paul）在與鵜鶘隊的系列賽第6戰寫下單場14投14中的季後賽 新紀錄，幫助太陽以115：109淘汰鵜鶘，將在第二輪遭遇淘汰爵士隊的獨行俠隊。

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太陽此役迎回過去三戰因傷缺陣的主力射手布克（Devin Booker），不過場上焦點卻都放在下周將滿37歲的老將保羅身上。保羅此役出賽36分鐘出手14次全進，根據統計數據，包括例行賽與季後賽在內，史上僅有張伯倫（Wilt Chamberlain）曾單場出手14次以上且全數命中，不過張伯倫都是在例行賽所創下，保羅則是史上第一位在季後賽達成此紀錄的球員。

保羅全場33分、8助攻，其中包括比賽最後28秒的關鍵急停跳投命中下，太陽成功擺脫鵜鶘糾纏。談到保羅的神奇表現時，拿下13分的布克說：「14投14中，肯定沒人見過這種狀況，這能帶給你多麽巨大的信心。」

過去曾在紐奧良效力6個賽季的保羅，儘管率領太陽在紐奧良淘汰了鵜鶘，但他賽後也直言這座城市對他意義非凡，「這很酷，我總是說這座城市栽培了我，能在這裡做到這樣真的很棒，當我不與鵜鶘為敵的時候，我總是在支持著他們。」

至於獨行俠則在唐西奇（Luka Doncic）與布朗森（Jalen Brunson）聯手攻下48分領軍下，以98：96險勝爵士，同樣以系列賽4：2晉級第二輪，並將遭遇太陽。對於生涯首度挺進季後賽第二輪，唐西奇賽後也難掩喜悅之情，他說：「我非常開心，我認為我們很努力才來到這邊，並且應該通過第一輪的考驗。其實我們今天表現並不好，但大家團結一致，才能贏下這場關鍵比賽。」