NBA／柯瑞末節狂轟 送金塊回家睡覺

勇士隊挺進季後賽第2輪，柯瑞暗示金塊隊可以回家睡覺了。（美聯社）

季後賽 前4戰都從板凳出發的勇士 隊球星柯瑞 （Stephen Curry），27日第5戰回到先發就轟下全隊最高30分，包括第4節獨攬11分，最後29秒撕裂金塊隊防線，奠定勝基的關鍵切入進球後，還在主場球迷歡呼中將兩手在臉頰邊交疊，擺出「睡覺」姿勢，暗示金塊賽季畫下句點。

勇士以102：98擊敗金塊，三分球11投5中的柯瑞說：「感覺很奇怪，因為我們已經一陣子不在這了，求勝若渴讓難度變得更高一些，但我們仍記得如何去做，這是很棒的感覺。」

勇士前兩年都無緣季後賽，今年以第3種子重返大賽舞台，歷經5戰解決金塊，今年季中回歸的湯普森（Klay Thompson）也說，希望首輪過關是季後賽好的開始，「過去兩年我們沒有完整陣容，現在幾乎全員到齊，這是很棒的季後賽，期待下一輪到來。」

此外，衛冕軍公鹿挺過米道頓（Khris Middleton）傷病，以4：1擒下公牛晉級，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）就十分自豪球隊團隊戰力深厚。

安戴托昆波說：「第2戰後，球隊知道狀況也知道該怎麼做，我們得拿出贏球迫切心，上場就要拚，然後注意細節執行。團結一致，這不是個人秀還是雙人表演。下個系列，我們要迎戰強敵，希望可以維持下去。」

布丹霍澤也提到：「我們一直談論球隊陣容深度，其他球員得到機會都有所表現，過去3場比賽都靠堅實防守獲勝。當然我們還是需要米道頓貢獻，我不認為有人會低估他在隊上重要性，但他不在時，大家都要拿出最好水準。」