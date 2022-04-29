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NBA／下半場發力…安比德33分 76人淘汰暴龍

體育新聞組／綜合報導
76人安比德（右）拿下全場最高33分。（路透）
76人安比德（右）拿下全場最高33分。（路透）

儘管瑞佛斯（Doc Rivers）再度被質疑執教球隊的關門能力，但第6戰作客多倫多的76人不願再夜長夢多。在馬克西（Tyrese Maxey）第三節狂砍15分的帶動，76人單節繳出57.9%命中率，並投進6記三分球，單節打出37：17的猛烈攻勢，一舉擊潰暴龍防線。

來源：聯合影音網

帶著21分大幅領先優勢進入第四節，76人充分掌控局面，持續擴大領先優勢，以132：97奪下勝利，4勝2敗挺進東區第二輪系列賽，將要對決東區龍頭熱火。

76人陣中3人得分超過20分，安比德（Joel Embiid）18投12中，獲得33分10籃板3阻攻2抄截，馬克西16投8中包括5記三分球，得到25分6助攻3籃板；而哈登（James Harden）繳出系列賽以來最佳表現，12投7中貢獻22分15助攻6籃板。

除了3人外，哈里斯（Tobias Harris）15投7中拿下19分11籃板，格林（Danny Green）三分球7投4中，也有12分進帳。靠著下半場在進攻端的強勢表現，76人團隊命中率高達58%，命中16記三分球。

相較於76人的多點開花，缺兵少將的暴龍，終究還是擠不出其他有效的攻擊點和後場組織。雖然上半場僅落後對手1分，但整個第三節宛如氣力放盡，攻守兩端一瀉千里。

席亞康（Pascal Siakam）拿到24分7籃板6助攻3抄截，崔蘭特（Gary Trent Jr.）19分2助攻，巴恩斯（Scottie Barnes）18分7籃板3助攻；替補的布徹（Chris Boucher）則是13投7中包括10罰9中，得到25分10籃板。

暴龍全隊僅15次助攻，等同於哈登一人的助攻數，且三分球35投7中，也和對手相差甚遠。

哈登送出15助攻，跟暴龍全隊一樣多。（美聯社）
哈登送出15助攻，跟暴龍全隊一樣多。（美聯社）

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